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القبض على هارب من حكم بالإعدام أثناء اختبائه فى البساتين

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 01:39 م
القبض على هارب من حكم بالإعدام أثناء اختبائه فى البساتين متهم- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد – هدى أبو بكر

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تمكن رجال مباحث القاهرة ، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، من القبض على عامل هارب من حكم بالإعدام فى قضية قتل أثناء اختبائه بمنطقة بئر أم سلطان بالبساتين ، وحرر محضر بالواقعة.

 

وتمكنت قوه من وحدة مباحث قسم شرطة البساتين ،بقيادة المقدم احمد فرج رئيس المباحث ومعاونو الرائد احمد مختار، من ضبط "ك. م" ،  35 سنة عامل ومقيم   بئر أم سلطان ـ دائرة القسم وأصل بلدته مركز ساقلته / سوهاج   والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 17873/6908 لسنة 2014م البساتين  " قتل عمد  " والمقضي فيها بالإعدام بجلسة 15/8/2016م  يتردد علي منطقة سكنه بدائرة القسم.

 

بإعداد الأكمنة اللازمة له بأماكن تردده تمكنوا من ضبطه، وبمواجهته بالحكم  الصادر ضده أقر به ، وأخطر اللواء محمد منصور مدير الأمن بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله .

 

 


مباحث القاهرة

هارب من اعدام

سوهاج

البساتين

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