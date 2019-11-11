القبض على هارب من حكم بالإعدام أثناء اختبائه فى البساتين

كتب عبد الرحمن سيد – هدى أبو بكر

تمكن رجال مباحث القاهرة ، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، من القبض على عامل هارب من حكم بالإعدام فى قضية قتل أثناء اختبائه بمنطقة بئر أم سلطان بالبساتين ، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت قوه من وحدة مباحث قسم شرطة البساتين ،بقيادة المقدم احمد فرج رئيس المباحث ومعاونو الرائد احمد مختار، من ضبط "ك. م" ، 35 سنة عامل ومقيم بئر أم سلطان ـ دائرة القسم وأصل بلدته مركز ساقلته / سوهاج والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 17873/6908 لسنة 2014م البساتين " قتل عمد " والمقضي فيها بالإعدام بجلسة 15/8/2016م يتردد علي منطقة سكنه بدائرة القسم.

بإعداد الأكمنة اللازمة له بأماكن تردده تمكنوا من ضبطه، وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به ، وأخطر اللواء محمد منصور مدير الأمن بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله .