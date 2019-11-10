ضبط تشكيل عصابى زور شيكا بـ200 ألف جنيه باسم شركة بترول لشراء حلوى المولد

دمياط عبده عبد البارى

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على تشكيل عصابى زور شيكا باسم شركة بترول لشراء حلويات المولد النبوى من إحدى محلات الحلويات بمدينة دمياط.

تعود تفاصيل الواقعة عندما قام أحد الأشخاص بالاتفاق مع محل حلويات بالقاهرة، وهو أحد فروع سلسلة حلويات شهير بدمياط، وتم الاتفاق على تسليم حلويات المولد النبوى ما قيمته 200 ألف جنيه لصالح إحدى شركات البترول.

وبعد تجهيز الكمية المتفق عليها بمصنع الحلويات بمدينة دمياط وعند تسليمها، تسلم محسن. ا مدير فرع المحل شيكا بنكيا يحمل رقم 008000010145 مسحوبا على البنك الأهلى المصرى، وعندما توجه مدير الفرع إلى مقر البنك الأهلى المصرى لصرف الشيك تبين أن الشيك مزور وتم التحفظ عليه.

وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة مدينة نصر وتحرر عن ذلك المحضر رقم 65375 لسنة 2019 جنح أول قسم شرطة مدينة نصر، وأثبتت التحريات أن محل الحلويات تعرض لمحاولة نصب من قبل 7 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا للنصب على المواطنين فى شراء مستلزمات مقابل شيكات بنكية مزورة.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبس المتهمين السبعة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل مدير فرع محل الحلويات.



