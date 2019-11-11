السودان يعرض مطار الخرطوم الجديد للاستثمار

كتبت – هناء أبو العز

أعلن إبراهيم أحمد البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادى فى السودان ، عن جاهزية عدد من المشاريع للاستثمار تشمل مطار الخرطوم الجديد وإنشاء المسالخ، وزراعة الحبوب الزيتية.

وقال البدوى لدى لقائه وفد المؤسسة الدولية للتمويل التابعة للبنك الدولى بحضور الممثل المقيم للبنك الدولى بالخرطوم اداما كيلوبالى أن الفترة الحالية سيتم فيها التركيز على المشروعات الجاهزة، بجانب تأهيل السكك الحديدية وإنشاء الخطوط الجديدة والاهتمام بالموانئ البحرية والطاقات المتجددة.

وأشار فى تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المحلية، إلى حاجة السودان الماسة للاستثمار وتحسين بيئته بصورة عاجلة، مؤكدا رغبة المستثمرين العرب للاستثمار بالسودان.