سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 11:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السودان يعرض مطار الخرطوم الجديد للاستثمار

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 10:23 ص
السودان يعرض مطار الخرطوم الجديد للاستثمار وزيرة خارجية السودان
كتبت – هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن إبراهيم أحمد البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادى فى  السودان، عن جاهزية عدد من المشاريع للاستثمار تشمل مطار الخرطوم الجديد وإنشاء المسالخ، وزراعة الحبوب الزيتية.
 
 
وقال البدوى لدى لقائه وفد المؤسسة الدولية للتمويل التابعة للبنك الدولى بحضور الممثل المقيم للبنك الدولى بالخرطوم اداما كيلوبالى أن الفترة الحالية سيتم فيها التركيز على المشروعات الجاهزة، بجانب تأهيل السكك الحديدية وإنشاء الخطوط الجديدة والاهتمام بالموانئ البحرية والطاقات المتجددة.
 
 
وأشار فى تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المحلية، إلى حاجة السودان الماسة للاستثمار وتحسين بيئته بصورة عاجلة، مؤكدا رغبة المستثمرين العرب للاستثمار بالسودان.
 
 

السودان

مطار الخرطوم

الاستثمار فى السودان

وزير المالية السودانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بابا الفاتيكان يعتزم زيارة جنوب السودان العام المقبل

الأحد، 10 نوفمبر 2019 03:51 م

رئيس حكومة السودان يتوجه اليوم إلى بروكسل لبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبى

الأحد، 10 نوفمبر 2019 09:54 ص

مسئول بجنوب السودان: نحاول السيطرة على النزاعات لجذب الاستثمار

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 11:33 ص

قمة ثلاثية بين الخرطوم وجوبا وكمبالا بشأن اتفاقية السلام فى جنوب السودان

الخميس، 07 نوفمبر 2019 09:58 ص

نتائج إيجابية عقب اجتماعات واشنطن حول سد النهضة.. سامح شكرى: عقد 4 اجتماعات عاجلة لوزراء رى مصر والسودان وإثيوبيا بحضور ممثلين عن البنك الدولى وأمريكا.. التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد خلال شهرين

الخميس، 07 نوفمبر 2019 04:09 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس اتصالات النواب يكشف انتهاء الحكومة من تنفيذية قانون "جرائم الإنترنت"

رئيس اتصالات النواب يكشف انتهاء الحكومة من تنفيذية قانون "جرائم الإنترنت"

التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

مايكروسوفت تستعين بـ"الذكاء الصناعى" لإنقاذ حياة النساء من سرطان عنق الرحم

مايكروسوفت تستعين بـ"الذكاء الصناعى" لإنقاذ حياة النساء من سرطان عنق الرحم

المالية: نستهدف معدل نمو 6.4% وخفض العجز الكلى لـ6.2% فى الموازنة الجديدة

المالية: نستهدف معدل نمو 6.4% وخفض العجز الكلى لـ6.2% فى الموازنة الجديدة

ظهور "السالمونيلا" فى 8 ولايات أمريكية..ووفاة شخص وإصابة 8 آخرين

ظهور "السالمونيلا" فى 8 ولايات أمريكية..ووفاة شخص وإصابة 8 آخرين

هيئة الرقابة على الصادرات والواردات توقف 10 شركات أجنبية عن التصدير لمصر

هيئة الرقابة على الصادرات والواردات توقف 10 شركات أجنبية عن التصدير لمصر

صحيفة بوليفية تكشف أسباب الأزمة فى بوليفيا واستقالة إيفو موراليس

صحيفة بوليفية تكشف أسباب الأزمة فى بوليفيا واستقالة إيفو موراليس

فيديو معلوماتى.. تعرف على أعراض الالتهاب السحائى وطرق الوقاية منه

فيديو معلوماتى.. تعرف على أعراض الالتهاب السحائى وطرق الوقاية منه

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

استقرار أسعار الذهب اليوم الاثنين 12-11-2019 فى مصر

استقرار أسعار الذهب اليوم الاثنين 12-11-2019 فى مصر

وزير الكهرباء: مصر اقتربت من الوصول لمعدل الاحتياطى العالمى

وزير الكهرباء: مصر اقتربت من الوصول لمعدل الاحتياطى العالمى

بوليفيا.. موراليس يتهم خصومه بمحاولة اعتقاله بشكل غير قانونى

بوليفيا.. موراليس يتهم خصومه بمحاولة اعتقاله بشكل غير قانونى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة