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بابا الفاتيكان يعتزم زيارة جنوب السودان العام المقبل

الأحد، 10 نوفمبر 2019 03:51 م
بابا الفاتيكان يعتزم زيارة جنوب السودان العام المقبل البابا فرانسيس بابا الفاتيكان
أ ش أ

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أعلن البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، أنه سيقوم بزيارة إلى جنوب السودان العام المقبل، لحث الأطراف المتنازعة هناك على الحوار.
 
وذكر موقع "فاتيكان نيوز" الإخبارى، أن البابا فرانسيس صلى من أجل جنوب السودان خلال قداس الأحد، مجددا دعوته لجميع المشاركين فى العملية السياسية الوطنية هناك إلى السعى من أجل ما يؤدى إلى الوحدة والتغلب على ما يؤدى إلى الفرقة.. مشيرا إلى أن شعب جنوب السودان عانى كثيرًا خلال السنوات الأخيرة، ويتطلع بأمل كبير إلى مستقبل أفضل وانتهاء الصراعات والسلام الدائم، وحث المسؤولين على الاستمرار فى التزامهم بالحوار الشامل للتوصل إلى توافق لصالح البلاد.
 
وأشار الموقع، إلى أن البابا فرانسيس صلى أيضا من أجل بوليفيا، التى تشهد اضطرابات سياسية وعنفًا أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على خلفية نتائج الانتخابات التى أجريت فى 20 أكتوبر الماضى، ودعا جميع البوليفيين، وخاصة الأطراف السياسية والاجتماعية الفاعلة، إلى انتظار نتائج عملية مراجعة الانتخابات الجارية حاليا فى مناخ من السلام والهدوء.
 

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