سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 06:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الزراعة: نستهدف زراعة 300 ألف فدان قمح بأرض الإصلاح الزراعى بالموسم الجديد

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 06:30 ص
الزراعة: نستهدف زراعة 300 ألف فدان قمح بأرض الإصلاح الزراعى بالموسم الجديد محصول القمح
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قال مجدى الشراكى  رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة  الزراعة ، إنه من المستهدف زراعة 300 ألف فدان قمح بأرض الإصلاح الزراعى ، الموسم الجديد الحالى  بزيادة 50 ألف فدان عن العام الماضى، بسب توفير مستلزمات الانتاج، وتراجع المساحات المنزرعة من البرسيم.

 وأضاف رئيس  جمعية الإصلاح، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن هناك لجان متابعة من الجمعيات التعاونية والإدارات الزراعية لعمل معاينات على أرض الواقع، لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط بجميع المحافظات، وذلك تجنبا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات ، وتلاشى أى من الأزمات.

وتابع مجدى الشراكى، أن الجمعيات سواء "الإصلاح والاستصلاح والائتمان" لديها كل احتياجاتها من الأسمدة للمزارعين لجميع مساحات أرض اإاصلاح والبالغة 650 ألف فدان ، موضحا أن جمعية الاصلاح تحرص دائما على وصول الدعم إلى مستحقيه من المزارعين الفعليين، لافتا إلى أن الجمعيات لديها خطة تتبعها سنويا بشأن توفير احتياجات المزارعين من مستلزمات الإنتاج، وخاصة الأسمدة الأزوتية.

 

 


زراعات القمح

الاصلاح الزراعى

الجمعيات الزراعية

الاسمدة الشتوية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الزراعة:طورنا المحاصيل لزراعتها بأفريقيا ونساعد القارة فى الرى وزيادة الانتاج

الأحد، 10 نوفمبر 2019 05:00 ص

طرح إنتاج بشائر العروة الخريفية لـ7 أصناف خضر بالأسواق.. نقابة الفلاحين: الطماطم بـ3 جنيهات والخيار بـ 5 والكوسة بـ6 جنيهات.. وإدارة الخضر: حملات مرورية بالغيطان لزيادة المعروض ولجان مخصصة لمتابعة البطاطس

الأحد، 10 نوفمبر 2019 10:00 ص

الزراعة: فحص 5 آلاف طن تقاوى بطاطس مستوردة من أوروبا

الأحد، 10 نوفمبر 2019 10:35 ص

الزراعة: استمرار صرف الأسمدة للمحصول الشتوى وخط ساخن لتلقى شكاوى الفلاحين

الأحد، 10 نوفمبر 2019 12:19 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الزراعة: نستهدف زراعة 300 ألف فدان قمح بأرض الإصلاح الزراعى بالموسم الجديد

الزراعة: نستهدف زراعة 300 ألف فدان قمح بأرض الإصلاح الزراعى بالموسم الجديد

الرى: دراسة متكاملة لحماية 69 كيلو متر على سواحل البحر المتوسط

الرى: دراسة متكاملة لحماية 69 كيلو متر على سواحل البحر المتوسط

اليوم.. الأقصر تشهد انطلاق مُولد دير مار جرجس بجبل الرزيقات لمدة 7 أيام

اليوم.. الأقصر تشهد انطلاق مُولد دير مار جرجس بجبل الرزيقات لمدة 7 أيام

تعرف على عقوبة متهمة بتزوير أوراق للاستيلاء على أراض عقب وفاة أصحابها

تعرف على عقوبة متهمة بتزوير أوراق للاستيلاء على أراض عقب وفاة أصحابها

الصحة: اطلاق 5 قوافل طبية لجميع التخصصات بـ3 محافظات خلال أيام

الصحة: اطلاق 5 قوافل طبية لجميع التخصصات بـ3 محافظات خلال أيام

التنمية المحلية: بدء الموجة الـ 14 لإزالة التعديات على أراضى الدولة اليوم

التنمية المحلية: بدء الموجة الـ 14 لإزالة التعديات على أراضى الدولة اليوم

تعرف على الضوابط المُنظمة لتحديد القيمة الإيجارية للمناجم بقانون الثروة المعدنية

تعرف على الضوابط المُنظمة لتحديد القيمة الإيجارية للمناجم بقانون الثروة المعدنية

ننشر تفاصيل تقرير لجنة القوى العاملة بالبرلمان عن مشروع قانون رصيد الإجازات

ننشر تفاصيل تقرير لجنة القوى العاملة بالبرلمان عن مشروع قانون رصيد الإجازات

الصحة: إجراء تحاليل الغدة الدرقية لــ 2.5 مليون طفل سنويًا بالمجان

الصحة: إجراء تحاليل الغدة الدرقية لــ 2.5 مليون طفل سنويًا بالمجان

"إسكان البرلمان": تعديلات جوهرية على قانون التصالح للتخفيف عن المواطنين

"إسكان البرلمان": تعديلات جوهرية على قانون التصالح للتخفيف عن المواطنين

رامي جمال يعلن إصابته بمرض البهاق ويفكر فى الاعتزال

رامي جمال يعلن إصابته بمرض البهاق ويفكر فى الاعتزال

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة