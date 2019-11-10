الزراعة: استمرار صرف الأسمدة للمحصول الشتوى وخط ساخن لتلقى شكاوى الفلاحين

كتب عز النوبى

قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، إن هناك تكليفات لجميع الجمعيات الزراعية باستمرار صرف الأسمدة لجميع الزراعات الشتوية، وبالمقدمة القمح بواقع 3 "شيكارة" للفدان، موضحا أن جميع الأسمدة التى يتم توزعيها على الفلاحين بالسعر المدعم ولا زيادة فى أسعار السماد، مضيفا أن هناك خط ساخن لتلقى شكاوى الفلاحين عن توزيع الاسمدة .

وأضاف رئيس الخدمات الزراعية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن هناك تكليفات لجميع مديريات الزراعة، بمتابعة صرف الأسمدة، طبقا للمعاينة الفعلية، وبالسعر المدعم، سواء لقصب السكر والبنجر وغيرها بالمعاينة على الطبيعة من قبل اللجان المشكلة المتخصصة فى متابع الصرف، مشير الى أن اللجنة التنسيقية للأسمدة تواصل اجتماعاتها مع شركات الانتاج لمتابعة توريد حصتها المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة لاحتياجات السوق المحلى .

كانت وزارة الزراعة، قامت بتوزيع منشور على جميع مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية، بصرف الأسمدة بالأسعار المدعمة "شيكارة اليوريا 164.5 جنيه، والنترات 159.5 جنيه ، من خلال الجمعيات الزراعية " الإصلاح – الائتمان- الاستصلاح" ، مؤكدا أن سعر "الشيكارة"ثابت، موضحا أن هناك غرف مركزية ولجان معاينة ، وتخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى المزارعين الأرقام: 0233373421 -0233373359، لتلقى أية شكاوى تتعلق بصرف الأسمدة على مستوى كافة المحافظات.