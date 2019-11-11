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الزراعة: حزمة إجراءات ولجان متخصصة وخط ساخن لمكافحة النمل الأبيض

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 03:00 ص
الزراعة: حزمة إجراءات ولجان متخصصة وخط ساخن لمكافحة النمل الأبيض النمل الأبيض
كتب عز النوبى

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قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة  الزراعة، إن  هناك متابعة دورية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والمحافظين، باتخاذ جميع الإجراءات  الاحترازية لحماية المناطق السكنية والزراعة المصرية من مخاطرة النمل الأبيض أن وجد   من خلال لجان متخصصة، مضيفا أنه يتم توفير جميع مبيدات مكافحة النمل الأبيض دوريا، وتخصيص خط ساخن لتلقى أى من البلاغات بوجود نمل أبيض.

وأضاف "الشناوى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك  فرق من قبل الإدارة المركزية لمكافحة الآفات مكافحة النمل الأبيض تعمل بشكل مستمرة حول وجود إخطار أو بلاغ   بوجود نمل أبيض، خاصة فى جنوب محافظات الصعيد، نظرا لوجود الظروف الملائمة لنمو تلك الحشرة، متابعا أنه يوجد غرف عمليات، وتخصيص خط  ساخن برقم 0233389109، لتلقى بلاغات المواطنين، و توجيه فرق مكافحة على الفور للأماكن المتواجد بها النمل الأبيض، والتعامل معها مباشرة من خلال المبيدات المخصصة للقضاء على الحشرة.

يأتى ذلك بينما واصلت الحكومة تفعيل الكتاب الدورى الذى أصدره مجلس الوزراء، حظر إقامة أى منشآت عامة أو خاصة إلا بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية بمعرفة الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بمديرية الزراعة ضد الإصابة بحشر النمل الأبيض، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز.


مكافحة الآفات

النمل الابيض

الآفات الزراعية

الخدمات الزراعية

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