الزراعة : ارتفاع صادرات 4 أنواع للخضراوات لـ28 ألف طن

كتب عز النوبى

كشف تقرير الادارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ، عن موقف حركة صادرات المنتجات الزراعية وخاصة الخضراوات ، ارتفاع 4 أنواع من الخضروات لـ28ألف طن، منها صادرات الفاصوليا بإجمالى 13 الفا و340طنا ، والخيار بإجمالى 7098 طنا ، والفلفل بإجمالى كمية بلغت 5678 طنا ، وبلغت صادرات الباذنجان 2055 طنا، وذلك خلال الفترة من الاول من يناير وحتى 30 من الشهر الماضى، وجارى الشحن والتصدير.

وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى ، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن صادرات الخضراوات شهدت طفرة فى الصادرات الى جميع الاسواق العالمية ، منذ بدء موسم التصدير، موضحا أن هناك إجراءات مشدد على جميع الشحنات المصدر سواء خضر أو فاكهة ، واتخاذ جميع الإجراءات الرقابية المشدد على صادرات المنتجات الزراعية، لجميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات.

فيما تواصل الأجهزة الفنية بالحجر الزراعى ، تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.