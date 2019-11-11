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للمرة الثالثة على التوالى..

الرقابة المالية عضوا باللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبى المعاشات

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 10:30 ص
الرقابة المالية عضوا باللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبى المعاشات المستشار رضا عبد المعطى يترأس الوفد المشارك فى الاجتماع السنوى للمنظمة الدولية لمراقبى المعاشات
كتب هانى الحوتى

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أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن احتفاظ مصر ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية بمقعدها بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبى المعاشات وصناديق التأمين الخاصة IOPS للفترة القادمة  2020 – 2021، للمرة الثالثة على التوالى،  بعد فوزها في انتخابات اللجنة التنفيذية التي جرت أثناء انعقاد الاجتماع السنوى للمنظمة بمدينة تيرانا بدولة ألبانيا، بمشاركة وفد رفيع المستوى من هيئة الرقابة المالية برئاسة المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة.
 
وأوضح عمران، فى بيان صحفى اليوم الاثنين، أن المنظمة تضم في عضويتها 77 دولة على مستوى العالم، وتشكل اللجنة التنفيذية المختصة بإدارة شئون المنظمة من 12 عضو من ضمنها مصر، وهى معنية بتنفيذ خطط المنظمة والمشروعات ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء. 
 
وتعد المنظمة الدولية لمراقبى صناديق التامين الخاصة والمعاشات IOPS إحدى المنظمات التابعة لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي OECD التابعة للأمم المتحدة وتهتم بكافة الأعمال والإجراءات الخاصة بالإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة، وكيفية تطوير نظمها والوصول إلى افضل الممارسات في هذا المجال.
 
وأشار رئيس الهيئة، إلى أن الفوز فى انتخابات اللجنة التنفيذية يتزامن مع مرور عشر سنوات على إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية لتحل محل ثلاث هيئات رقابية في جهة رقابية موحدة للقطاع المالي غير المصرفى، وبهذه المناسبة تقوم الهيئة بالإعداد لعدد من ورش العمل الدولية، تحت رعاية وحضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ويتحدث بها كبار الشخصيات الاقتصادية العالمية المعروفة في أنشطة سوق المال والتنمية المستدامة ولها إسهاماتها في القضايا ذات الارتباط الوثيق بتطور الأداء في الأنشطة المالية غير المصرفية، وبمشاركة رفيعة المستوى من جانب البنك الدولي خلال الفترة من 9-10 ديسمبر 2019.

الرقابة المالية

منظمة مراقبى المعاشات

احتفالية هيئة الرقابة المالية

اخبار الاقتصاد

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