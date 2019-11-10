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الأحد، 10 نوفمبر 2019 03:57 م
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فى احتفالية مرور 10 سنوات على إنشائها

الرقابة المالية تنظم ورش عمل بمشاركة شخصيات اقتصادية عالمية

الأحد، 10 نوفمبر 2019 03:05 م
الرقابة المالية تنظم ورش عمل بمشاركة شخصيات اقتصادية عالمية الرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

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تنظم الهيئة العامة للرقابة المالية، عدد من ورش العمل الدولية، تحت رعاية وحضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 9-10 ديسمبر المقبل، وذلك فى إطار احتفالية الهيئة بمرور 10 سنوات على إنشائها، يتحدث بتلك الورش، كبار الشخصيات الاقتصادية العالمية المعروفة في أنشطة سوق المال والتنمية المستدامة ولها إسهاماتها في القضايا ذات الارتباط الوثيق بتطور الأداء في الأنشطة المالية غير المصرفية، وبمشاركة رفيعة المستوى من جانب البنك الدولى.
 
وعلى هامش تلك الفعاليات الدولية، تقام احتفالية بمرور أول عقد على تأسيس الهيئة العامة للرقابة المالية منذ صدور القانون رقم 10 لسنة 2009 ، والذى منحها الشخصية الرقابية الموحدة على كل الأنشطة المالية غير المصرفية، وإلقاء الضوء على دخول خدمات مالية غير مصرفية أخرى تضاف لولاية الهيئة كما حدث منذ خمس سنوات بصدور قانون تنظيم التمويل متناهى الصغر في أواخر عام 2014، كى يتم تيسير وإتاحة وصول التمويل متناهى الصغر لفئات عريضة من المجتمع المصرى يقدر عددها بحوالى ثلاثة مليون مواطن مصرى. 
 
والجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية أنشئت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. 

اخبار الاقتصاد

الرقابة المالية

احتفالية الرقابة المالية

محمد عمران

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