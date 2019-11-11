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الرئيس الروسى: النفقات الدفاعية تراجعت لتجاوزنا ذروة التحديث العسكرى

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 12:44 م
الرئيس الروسى: النفقات الدفاعية تراجعت لتجاوزنا ذروة التحديث العسكرى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ

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أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن تخفيض الإنفاق على الدفاع والأمن فى روسيا، يرجع إلى أن ذروة التحديث العسكرى قد تم تجاوزها.
 
وقال بوتين، خلال اجتماع حكومى، اليوم الاثنين، "لدينا تخفيض عام فى الإنفاق على الدفاع والأمن، وهذا حدث ليس لأننا نتعامل بلا مبالاة مع هذه القضية، وإنما يرجع إلى أننا تجاوزنا الذروة القصوى لهذا العمل".
 
وأضاف، أن "قدرات مؤسسات المجمع الدفاعى الصناعى، يتعين أن تستمر فى عملها، ولكن ليس لإنتاج الأوانى كما كانت عليه الحال فى أواخر التسعينيات من القرن الماضى"، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات ينبغى أن تنتج منتجات وأجهزة تكنولوجية فائقة.
 
وأشار بوتين، فى وقت سابق، إلى ضرورة تحديث الجيش والقوات البحرية الروسية باستمرار، وتطويرهما فى جميع الاتجاهات.
 

روسيا

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