بوتين ينتقد الجهات المسئولة عن بناء أحدى المطارات الفضائية الروسية

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انتقد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ، اليوم الاثنين، أداء الجهات المسئولة عن بناء مطار "فوستوشنى" الفضائى ، قائلا "إن الانتهاكات فى سير تنفيذ المشروع لم تتوقف بعد".

وقال بوتين، خلال اجتماع حكومى اليوم، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم "، " لقد قلت مائة مرة.. اعملوا بشفافية.. يتم تخصيص أموال ضخمة نظرا لتمتع المشروع بأبعاد وطنية، لكن تتم سرقة مئات الملايين، هناك العشرات من القضايا الجنائية والسجناء".

ولفت الرئيس الروسى، إلى أنه رغم هذه الإجراءات تستمر السرقة، فى إشارة إلى أن على الحكومة تشديد القيود الرقابية على سير تنفيذ المشروع .

وتقدر قيمة المشروع، الذى انطلق فى 2012 بنحو 92 مليار روبل (حوالى 1.46 مليار دولار)، وتم تأجيل موعد تدشينه عدة مرات.