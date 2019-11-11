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التعليم توجه بانتظام تسجيل الغياب الإلكترونى وتنفيذ حصص التربية الرياضية

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 04:48 م
التعليم توجه بانتظام تسجيل الغياب الإلكترونى وتنفيذ حصص التربية الرياضية طلاب المدارس - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على المدارس انتظام تسجيل غياب الطلاب الإلكترونى وانضباط السجلات الخاصة بغياب الطلاب، وانتظام الجداول الدراسية بالمدارس والتأكيد على عدم إسناد نصاب المعلم من الحصص بالكامل لصف دراسى واحد.

وتابعت وزارة التربية والتعليم: ضرورة تنفيذ الحصص المخصصة للتربية الرياضية بفاعلية وذلك لتحقيق خطة الاهتمام بالصحة واللياقة البدنية للنشء.

 

وطالبت الوزارة المدارس بضرورة استخدام جميع الوسائل المتاحة التى تسهم فى نجاح عملية التعليم والتعلم ومنها السبورات الذكية والمعامل، مع انتظام الزيارات الفنية للموجهين للمواد الدراسية المختلفة.

 

وأكدت الوزارة أن الهدف هو جعل المدرسة بيئة تعليمية جاذبة للطلاب.


التربية والتعليم

الغياب الالكترونى

اخبار التعليم

التربية الرياضية

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