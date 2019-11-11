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التعليم: تطبيق معايير النظام التربوى اليابانى فى 5 مدارس فنية

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 12:00 ص
التعليم: تطبيق معايير النظام التربوى اليابانى فى 5 مدارس فنية وزارة التربيه والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن برنامج تطوير المدارس الفنية للعام الدراسى الجارى يستهدف تطبيق معايير النظام التربوى  اليابانى فى 5 مدارس فنية فى بعض المحافظات منها بورسعيد والمنوفية والعبور بالقليوبية.

ويعتمد النظام التربوى اليابانى على بناء شخصية الطالب والعمل الجماعى من خلال فريق فى المدرسة واهتمام الطالب بالنظافة والاعتماد على المهارة والجدارة فى التعلم، إضافة إلى مجموعة أخرى من الأنشطة والسلوكيات تحفز الطالب على المدرسة والتعلم المتواصل، حيث يمارس الطالب الأنشطة بشكل مستمر، كما يعمل على نمو الطلاب وبنائهم لعلاقات إنسانية جيدة لازمة للإرتقاء بهم؛ كما تعتمد النظام التربوى بالتفكير من تلقاء أنفسهم وتبادل الحوار والمناقشة والبحث عن حل للمشكلات وتوافق الآراء، كما يساهم أسلوب التربية على امتداد سلوكيات الطالب إلى المنزل والمجتمع خارج نظاق المدرسة.

 


التربية والتعليم

المعايير التربوية اليابانية

اخبار التعليم

المدارس الفنية

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