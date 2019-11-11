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التدخين تجارة الموت الرابحة تبلغ قيمتها 800 مليار دولار سنويا

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 04:00 ص
التدخين تجارة الموت الرابحة تبلغ قيمتها 800 مليار دولار سنويا تدخين - ارشيفية
كتب عبد الحليم سالم

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أظهرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، أن العالم يستهلك نحو 7 ملايين طن من التبغ، سنويًا وذلك فى 120 بلدًا، حيث تبلغ قيمة المحصول نحو ما يتراوح من 24.5 مليار دولار إلى 28 مليار دولار، وتتصدر الصين دول العالم فى الانتاج تليها الهند ثم البرازيل.
 
فيما كشفت الجلسات الحوارية والنقاشية بالدورة الخامسة لمنتدى "النيكوتين" العالمى لصناع التبغ، الذي احتضنت فعالياته العاصمة البولندية وارسوالعام الماضى ،أن صناعة التبغ فى العالم تحظى بأهمية قصوى، حيث يوجد ما لا يقل عن مليار مدخن على مستوى العالم، ينفقون سنويا أكثر من 800 مليار دولار على شراء منتجات التبغ، وأن كثيرا من دول العالم تعتمد ميزانيتها السنوية على عوائد الضرائب المستقطعة من صناعة التبغ.
 
وذكرت مصادر لـ" اليوم السابع" ، أن إجمالى ما تستورده مصر من التبغ سنويا يتراوح من 65 إلى 75 ألف طن بمتوسط 70 ألف طن تبغ سنويا، لافتة أن الطن يباع من 3500 إلى 4 آلاف دولار، ويمثل من %30 إلى %40 من قيمة تصنيع السجائر، ويتم تحديد السعر بحسب المنشأ وحالة التبغ نفسه.
 
وتنتج مصر نحو 80 مليار سيجارة سنويًا ، من السجائر التقليدية فى الوقت الذى بدأت السجائر الإلكترونية تدخل بقوة للسوق العالمى ، حيث أكدت منظمة الصحة العالمية أن مبيعات مواد النيكوتين إلكترونياً شهدت زيادة متسارعة في معظم دول العالم منذ طرحها في الأسواق عام 2012، ويُتوقع أن تصل إلى 26.84 مليار دولار بحلول عام 2023، مشيرة إلى أنه على الرغم من ادعاءات شركات السجائر الإلكترونية بأنها «تحدّ من المخاطر»، فإنه لا توجد بينات تشير إلى أن منتجات التبغ المسخنة أقل إيذاء من منتجات التبغ التقليدية.
 

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تجارة التبغ

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السجائر الإلكترونية

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