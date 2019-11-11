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التحقيق مع عاطل متهم بسرقة السيارات فى باب الشعرية

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 11:11 ص
التحقيق مع عاطل متهم بسرقة السيارات فى باب الشعرية سيارات مسروقة-أرشيفية
كتب سليم على

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تباشر نيابة باب الشعرية الجزئية ، التحقيق مع عاطل،  تخصص فى سرقة السيارات بدائرة القسم ، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات. 
 
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية ، تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من مباحث قسم باب الشعرية، بضبط"خ. ف. س" 54 سنة عامل، والسابق اتهامه في 54 قضية، اثناء شروعه فى سرقة السيارة رقم 154901 نقل المنيا ماركة شيفروليه فضي اللون ملك "م. س. ا"  25 سنة سائق ومقيم دائرة القسم بأسلوب " المفتاح المصطنع ". 
 
 
وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة اعترف بارتكابه  3 حوادث سرقة أخرى، وتم بإرشاد المتهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان اخفائها. 
 
وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحاضر الموضحة قرين كل منهم، وبالعرض على  النيابة العامة، وقررت استمرار حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.
 
 
 

مباحث القاهرة

سرقة سيارات

باب الشعرية

جريمة سرقة

سيارات مسروقة

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