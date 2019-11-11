سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 12:41 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

التحفظ على أسلحة نارية وذخيرة ضبطت بحوزة 15 متهما فى الجيزة

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 11:50 ص
التحفظ على أسلحة نارية وذخيرة ضبطت بحوزة 15 متهما فى الجيزة سلاح ألى-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت النيابة العامة فى الجيزة بحبس 15 متهما تم ضبطهم وبحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة فى الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
 
الأسلحة المضبوطة بحوزة المتهمين عبارة عن 11 فرد خرطوش محلى الصنع، وطبنجتين، و34 طلقة عيار 7.62×39 مم. 
 
 
وتحفظت جهات التحقيق على الأسلحة النارية المضبوطة بحوزة المتهمين وأمرت بعرضها على المعمل الجنائى لفحصها وكتابة تقرير عنها.
 
 
بمواجهة المتهمين المضبوطين، اعترفوا بحيازتهم للأسلحة والذخيرة بقصد الدفاع، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.
 

سلاح نارى

فرد خرطوش

طلقات نارية

طبنجة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تحديث جديد لـ"google maps" يمنع الغرباء من متابعة نشاطك عبر التطبيق

تحديث جديد لـ"google maps" يمنع الغرباء من متابعة نشاطك عبر التطبيق

تأجيل دعوى تطالب بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان في مصر لـ 22 فبراير

تأجيل دعوى تطالب بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان في مصر لـ 22 فبراير

الجمعية الفلكية: عبور عطارد النادر لقرص الشمس اليوم يستمر 5 ساعات و28 دقيقة

الجمعية الفلكية: عبور عطارد النادر لقرص الشمس اليوم يستمر 5 ساعات و28 دقيقة

صور.. رجل الأعمال سميح ساويرس يحتفل بزفاف ابنته تايا

صور.. رجل الأعمال سميح ساويرس يحتفل بزفاف ابنته تايا

ليلة تألق المصريين فى ملاعب أوروبا.. محمد صلاح يتوهج فى ملعبه المفضل ويعزز صدارة ليفربول للدورى الإنجليزى أمام السيتى.. ماكينة أهداف تريزيجيه تدور مع أستون فيلا.. وصحوة بشكتاش مستمرة بمشاركة الننى

ليلة تألق المصريين فى ملاعب أوروبا.. محمد صلاح يتوهج فى ملعبه المفضل ويعزز صدارة ليفربول للدورى الإنجليزى أمام السيتى.. ماكينة أهداف تريزيجيه تدور مع أستون فيلا.. وصحوة بشكتاش مستمرة بمشاركة الننى

الأرصاد: ارتفاع الحرارة غدًا درجتين والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: ارتفاع الحرارة غدًا درجتين والعظمى بالقاهرة 32 درجة

شاهد.. نمر سيبيرى يتسبب في رعب سكان قرية فى روسيا

شاهد.. نمر سيبيرى يتسبب في رعب سكان قرية فى روسيا

رئيس اتصالات النواب يكشف انتهاء الحكومة من تنفيذية قانون "جرائم الإنترنت"

رئيس اتصالات النواب يكشف انتهاء الحكومة من تنفيذية قانون "جرائم الإنترنت"

التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

مايكروسوفت تستعين بـ"الذكاء الصناعى" لإنقاذ حياة النساء من سرطان عنق الرحم

مايكروسوفت تستعين بـ"الذكاء الصناعى" لإنقاذ حياة النساء من سرطان عنق الرحم

المالية: نستهدف معدل نمو 6.4% وخفض العجز الكلى لـ6.2% فى الموازنة الجديدة

المالية: نستهدف معدل نمو 6.4% وخفض العجز الكلى لـ6.2% فى الموازنة الجديدة

ظهور "السالمونيلا" فى 8 ولايات أمريكية..ووفاة شخص وإصابة 8 آخرين

ظهور "السالمونيلا" فى 8 ولايات أمريكية..ووفاة شخص وإصابة 8 آخرين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة