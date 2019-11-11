التحفظ على أسلحة نارية وذخيرة ضبطت بحوزة 15 متهما فى الجيزة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة فى الجيزة بحبس 15 متهما تم ضبطهم وبحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة فى الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الأسلحة المضبوطة بحوزة المتهمين عبارة عن 11 فرد خرطوش محلى الصنع، وطبنجتين، و34 طلقة عيار 7.62×39 مم.

وتحفظت جهات التحقيق على الأسلحة النارية المضبوطة بحوزة المتهمين وأمرت بعرضها على المعمل الجنائى لفحصها وكتابة تقرير عنها.

بمواجهة المتهمين المضبوطين، اعترفوا بحيازتهم للأسلحة والذخيرة بقصد الدفاع، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.