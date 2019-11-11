الأرصاد السعودية تحذر من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان

كتب محمود رضا الزاملى

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط فى الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدى إلى تدنى فى مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان و محافظات أبو عريش، و احد المسارحة، و الدرب، و العارضة، وبيش، و صامطة، وفيفا، و هروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً، بحسب "واس" .

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدنى بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر فى مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجارى السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.