سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 09:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأرصاد السعودية تحذر من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 08:55 ص
الأرصاد السعودية تحذر من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان هطول أمطار _ صورة أرشيفية
كتب محمود رضا الزاملى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط فى الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدى إلى تدنى فى مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان و محافظات أبو عريش، و احد المسارحة، و الدرب، و العارضة، وبيش، و صامطة، وفيفا، و هروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً، بحسب "واس" .

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدنى بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر فى مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجارى السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

 


الأرصاد السعودية

أخبار السعودية

هطول أمطار رعدية

منطقة جازان

سقوط أمطار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
استقرار أسعار الذهب اليوم الاثنين 12-11-2019 فى مصر

استقرار أسعار الذهب اليوم الاثنين 12-11-2019 فى مصر

وزير الكهرباء: مصر اقتربت من الوصول لمعدل الاحتياطى العالمى

وزير الكهرباء: مصر اقتربت من الوصول لمعدل الاحتياطى العالمى

بوليفيا.. موراليس يتهم خصومه بمحاولة اعتقاله بشكل غير قانونى

بوليفيا.. موراليس يتهم خصومه بمحاولة اعتقاله بشكل غير قانونى

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

5 أسباب ساهمت فى انتفاضة ريال مدريد محلياً وأوروبياً.. فيديو وصور

5 أسباب ساهمت فى انتفاضة ريال مدريد محلياً وأوروبياً.. فيديو وصور

تواريخ مهمة ارتبطت بإعادة محاكمة 11 متهما بـ"بفض اعتصام النهضة".. اعرفها

تواريخ مهمة ارتبطت بإعادة محاكمة 11 متهما بـ"بفض اعتصام النهضة".. اعرفها

لو هتشترى سمارت باند.. 10 حاجات لازم تخلى بلك منها

لو هتشترى سمارت باند.. 10 حاجات لازم تخلى بلك منها

طرق طبيعة لزيادة مستوى هرمون السعادة بشكل طبيعى فى جسمك

طرق طبيعة لزيادة مستوى هرمون السعادة بشكل طبيعى فى جسمك

تعزيزات أمنية فى محيط استاد القاهرة قبل لقاء مصر وغانا اليوم

تعزيزات أمنية فى محيط استاد القاهرة قبل لقاء مصر وغانا اليوم

انفوجراف ..كل ماتريد معرفته عن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا

انفوجراف ..كل ماتريد معرفته عن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا

مليار و188 مليون جنيه نصيب التأمين الصحى من ضرائب السجائر فى 3 أشهر

مليار و188 مليون جنيه نصيب التأمين الصحى من ضرائب السجائر فى 3 أشهر

الزراعة: نستهدف زراعة 300 ألف فدان قمح بأرض الإصلاح الزراعى بالموسم الجديد

الزراعة: نستهدف زراعة 300 ألف فدان قمح بأرض الإصلاح الزراعى بالموسم الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة