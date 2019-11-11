الأرصاد: ارتفاع الحرارة غدًا درجتين والعظمى بالقاهرة 32 درجة

كتب أسامة عبد الحميد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية غداً الثلاثاء، ارﺗﻔﺎعا ﻃفيفا ﻓﻰ درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة، ﻟﻴﺴﻮد ﻃﻘﺲ ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻰ الأﻧﺤﺎء ﻧﻬﺎرا ﻟﻄﻴﻒ ﻟﻴﻼ.

كما ﺗﻘﻞ اﻟﺮؤﻳة ﻓى اﻟﺸﺒﻮرة اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻜﺜﻴﻔﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، وﺗﻈﻬﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺐ اﻷﻧﺤﺎء ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط اﻻﻣﻄﺎر على مدينيتى ﺣﻼﻳﺐ وﺷﻼﺗﻴﻦ، وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد، واﻟﺮﻳﺎح اﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﺷﺮﻗﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪلة.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط، فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1. إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة.