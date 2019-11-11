سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 01:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: ارتفاع الحرارة غدًا درجتين والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 11:50 ص
الأرصاد: ارتفاع الحرارة غدًا درجتين والعظمى بالقاهرة 32 درجة درجات الحرارة - ارشيفية
كتب أسامة عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية غداً الثلاثاء، ارﺗﻔﺎعا ﻃفيفا ﻓﻰ درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة، ﻟﻴﺴﻮد ﻃﻘﺲ ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻰ الأﻧﺤﺎء ﻧﻬﺎرا ﻟﻄﻴﻒ ﻟﻴﻼ.

كما ﺗﻘﻞ اﻟﺮؤﻳة ﻓى اﻟﺸﺒﻮرة اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻜﺜﻴﻔﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، وﺗﻈﻬﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺐ اﻷﻧﺤﺎء  ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط اﻻﻣﻄﺎر على مدينيتى ﺣﻼﻳﺐ وﺷﻼﺗﻴﻦ، وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد،  واﻟﺮﻳﺎح اﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﺷﺮﻗﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪلة.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط، فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1. إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة.


الطقس

حالة الطقس

الأرصاد

درجات الحرارة

اليوم السابع بلس

حالة الجو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الأرصاد": أمطار غزيرة على هذه المناطق.. وتكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 10:13 ص

الأرصاد السعودية تحذر من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 08:55 ص

طقس السعودية..الأرصاد : تقلبات جوية على معظم المناطق من الثلاثاء إلى الجمعة

الأحد، 10 نوفمبر 2019 06:14 م

أمطار شديدة تضرب الإمارات.. المركز الوطنى للأرصاد: تساقط أمطار تراوحت ما بين غزيرة ومتوسطة على أبوظبى ودبى.. أمطار رعدية على الفجيرة.. غرق دبى مول.. وتعليق الدراسة بمدارس رأس الخيمة.. فيديو

الأحد، 10 نوفمبر 2019 03:01 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

البحوث الفلكية تحذر من التحديق فى الشمس بالعين المجردة لحظة عبور عطارد

البحوث الفلكية تحذر من التحديق فى الشمس بالعين المجردة لحظة عبور عطارد

فيديو جراف.. 10 محطات هامة فى طريق طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام

فيديو جراف.. 10 محطات هامة فى طريق طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام

شاهد.. سر تأخر العثور على غواصة أمريكية مختفية فى اليابان منذ 75 عاما

شاهد.. سر تأخر العثور على غواصة أمريكية مختفية فى اليابان منذ 75 عاما

تحديث جديد لـ"google maps" يمنع الغرباء من متابعة نشاطك عبر التطبيق

تحديث جديد لـ"google maps" يمنع الغرباء من متابعة نشاطك عبر التطبيق

تأجيل دعوى تطالب بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان في مصر لـ 22 فبراير

تأجيل دعوى تطالب بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان في مصر لـ 22 فبراير

الجمعية الفلكية: عبور عطارد النادر لقرص الشمس اليوم يستمر 5 ساعات و28 دقيقة

الجمعية الفلكية: عبور عطارد النادر لقرص الشمس اليوم يستمر 5 ساعات و28 دقيقة

صور.. رجل الأعمال سميح ساويرس يحتفل بزفاف ابنته تايا

صور.. رجل الأعمال سميح ساويرس يحتفل بزفاف ابنته تايا

ليلة تألق المصريين فى ملاعب أوروبا.. محمد صلاح يتوهج فى ملعبه المفضل ويعزز صدارة ليفربول للدورى الإنجليزى أمام السيتى.. ماكينة أهداف تريزيجيه تدور مع أستون فيلا.. وصحوة بشكتاش مستمرة بمشاركة الننى

ليلة تألق المصريين فى ملاعب أوروبا.. محمد صلاح يتوهج فى ملعبه المفضل ويعزز صدارة ليفربول للدورى الإنجليزى أمام السيتى.. ماكينة أهداف تريزيجيه تدور مع أستون فيلا.. وصحوة بشكتاش مستمرة بمشاركة الننى

الأرصاد: ارتفاع الحرارة غدًا درجتين والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: ارتفاع الحرارة غدًا درجتين والعظمى بالقاهرة 32 درجة

شاهد.. نمر سيبيرى يتسبب في رعب سكان قرية فى روسيا

شاهد.. نمر سيبيرى يتسبب في رعب سكان قرية فى روسيا

رئيس اتصالات النواب يكشف انتهاء الحكومة من تنفيذية قانون "جرائم الإنترنت"

رئيس اتصالات النواب يكشف انتهاء الحكومة من تنفيذية قانون "جرائم الإنترنت"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة