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طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 08:00 ص
طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الاثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا والتي قد تصل لحد الضباب على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب البلاد قد تصل لحد السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية، وعلى البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 

الصغرى العظمى

القاهرة 20 30

شبين الكوم 19 29

طنطا 19 29

دمنهور 19 28

الإسكندرية 21 27

بلطيم 20 27

مطروح 15 28

السلوم 16 29

سيوة 14 29

بورسعيد 22 27

دمياط 21 27

الزقازيق 20 30

الإسماعيلية 17 30

السويس 18 29

العريش 16 27    

رفح 15 27

رأس سدر 20 30

نخل 17 29

نويبع 23 30        

طابا 19 30

كاترين 14 26

الطور 22 28      

شرم الشيخ 24 31

الغردقة 22 31

مرسى علم 22 30

الفيوم 19 31

بنى سويف 19 31

المنيا 16 31

أسيوط 15 31

سوهاج 16 32

قنا 17 32

الأقصر 19 32    

أسوان 20 33      

أبوسمبل 16 33   

الوادي الجديد 21 32

شلاتين 20 30

أبو رماد 21 29   

حلايب 22 27

رأس حدربة 22 28

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 25 35

المدينة 23 34      

الرياض 17 27

المنامة 24 29

أبوظبي 20 30

الدوحة 22 29

الكويت 15 29

دمشق 10 24

بيروت 21 28

عمان 11 23

القدس 15 24

غزة 20 30

بغداد 13 29

مسقط 22 27       

صنعاء 06 23

الخرطوم 20 35

طرابلس 11 20   

تونس 10 17

الجزائر 11 14

الرباط 13 18

نواكشوط 19 33

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 04 21

إسطنبول 13 23

إسلام أباد 13 25

نيودلهي 14 27

جاكرتا 24 34

بكين 03 17

كوالالمبور 24 31

طوكيو 11 19

أثينا 15 22

روما 11 17

باريس 04 09      

مدريد 02 12

برلين 03 08       

لندن 04 09

مونتريال -07 -02

موسكو 05 10

نيويورك 04 14

واشنطن 07 18

 

 


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