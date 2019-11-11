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إطلاق اسم الشهيد المجند أحمد رجب على مدرسة الجعفرية بالشرقية

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 12:52 م
إطلاق اسم الشهيد المجند أحمد رجب على مدرسة الجعفرية بالشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قراراً بإطلاق اسم الشهيد المجند  أحمد رجب شوقى عليوة، على مدرسة الجعفرية للتعليم الاساسى التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية .

أكد المحافظ فى بيان أن إطلاق اسم الشهيد على المدرسة يأتى تخليداً لذكراه الطاهرة وتقديراً لما قدمة من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد مؤكداً على ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديراً لما قدمه أبنائهم من دماء ذكية وطاهرة للدفاع عن الوطن الغالى .

كانت أسرة الشهيد قد تقدمت بطلب لمكتب شئون الشهداء بديوان عام المحافظة لإطلاق اسم الشهيد على مدرسة الجعفرية للتعليم الأساسى التابعة لادارة ابو حماد التعليمية .

وبمخاطبة رئاسة مركز ومدينة أبو حماد لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تلبية طلب الأسرة، وبعد موافقة مديرية التربية والتعليم ومجلس أمناء المدرسة، ليصدر المحافظ قراره بإطلاق اسم الشهيد المجند أحمد رجب شوقى عليوة على مدرسة الجعفرية للتعليم الأساسى التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية.

 

 

 


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