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إطلاق اسم الشهيد الرائد شريف طلعت علي مدرسة بالزقازيق

السبت، 12 أكتوبر 2019 03:29 م
إطلاق اسم الشهيد الرائد شريف طلعت علي مدرسة بالزقازيق الشهيد الرائد شريف طلعت عبد الرحمن إبراهيم
الشرقية - إيمان مهنى

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أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، قراراً بإطلاق إسم الشهيد الرائد شريف طلعت عبد الرحمن إبراهيم ، على مدرسة اللغات التجريبية بنات التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية.

وأكد محافظ الشرقية أن إطلاق إسم الشهيد على المدرسة يأتي تخليداً لذكراه الطاهرة وتقديراً لما قدمة من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن وإستقرارالبلاد، مؤكداً على ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديراً لما قدمه أبنائهم من دماء ذكية وطاهرة للدفاع عن الوطن الغالي .

كانت أسرة الشهيد قد تقدمت بطلب لمكتب شئون الشهداء بديوان عام المحافظة لإطلاق إسم الشهيد الرائد شريف طلعت عبد الرحمن إبراهيم على مدرسة اللغات التجريبية بنات التابعة لادارة غرب الزقازيق التعليمية

وبمخاطبة رئاسة مركز ومدينة الزقازيق لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تلبية طلب الأسرة وبعد موافقة مديرية التربية و التعليم ومجلس أمناء المدرسة ليصدر قرار المحافظ قراره المتقدم .

ويذكر أن الشهيد بتاريخ 21 / 12 / 2018 ضمن حالات إستشهاد بقطاع الأمن المركزي.

 

 


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