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ضمن مبادرة "طمن قلبك" ..

إجراء 574 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين بالأقصر

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 12:30 م
إجراء 574 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين بالأقصر جانب من إجراء العمليات
الأقصر - أحمد مرعى

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أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان،إجراء 574 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين ضمن مبادرة "طمن قلبك" بالأقصر.

جاء ذلك استكمالا لمبادرة "طمن قلبك" والتى قد أطلقتها جمعية الأورمان بهدف دعم علاج مرضى القلب غير القادرين، تقوم الجمعية خلال هذا الشهر فى محافظة الأقصر، بعمل (32) عملية جراحية وقسطرة علاجية بتكلفة 960 ألف جنيه مجاناً تماماً، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة .

 

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان،فى بيان صحفى،أن مبادرة "طمن قلبك" تأتى استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات فى دعم علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم فى الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية ما يضاعف معاناة مرضى القلب غير القادرين من أهالى المحافظة.

 

وأوضح ممدوح شعبان، أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة فى مجال أمراض القلب لكل الاعمار وفى جميع مراكز محافظة الأقصر (الاقصر – الزينية – البياضية – الطود – أرمنت – إسنا)، مشيراً إلى أن جمعية الاورمان تعلن عن استقبالها جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقوب فى القلب لإجراء العمليات لهم بالقسطرة و بحضور أساتذة و متخصصين من معهد القلب والقصر العينى وبعض المستشفيات الجامعية و بالاستعانة ببعض الخبراء الاجانب فى بعض الحالات الحرجة ، وسيتم الكشف عليهم واجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة.

 

والجدير بالذكر أن الجمعية نجحت وحتى الأن من إجراء عدد 574 عملية قلب مفتوح وقسطرة قلب علاجية لغير القادرين فى محافظة الأقصر من اجمالى عدد 42,065 عملية قلب بجميع محافظات الجمهورية بالمجان تماما .


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