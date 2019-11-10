صحة الأقصر تدعم تسجيل المواطنين بالتأمين الصحى الشامل وتفتح باب وحدة الزينية

الأقصر – أحمد مرعى

تواصل مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، تقديم خدماتها للمواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل المقرر انطلاقها رسمياً مطلع 2020 المقبل، حيث تقرر عودة العمل بالوحدة الصحية بالزينية قبلى بعد أن نجحت جهود قيادات وأعضاء حزب مستقبل وطن بالأقصر بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية ومدينة الزينية، فى إعادة العمل بالوحدة بالزينية قبلى بعد توقفها لعدة سنوات إثر خضوعها لأعمال تطوير وتجديد، وذلك تمهيداً لتحويلها لمركز طبى متكامل.

وهناك جهود مشتركة بين النائب الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب والدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة فى الأقصر، وقيادات مجلس مدينة الزينية وبمشاركة شعبية من الأهالى، نتج عنها عودة العمل بالوحدة الصحية لخدمة نجوع الزينية قبلى والصعايدة والزينية بحرى، وتم توفير أطقم طبية وتمريض لتشغيل الوحدة، كما تم توفير مكان فى مبنى الأسر المنتجة حتى يتمكن الأهالى من التسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة،

وبالفعل انطلقت مديرية الصحة فى استقبال المرضى من أهالى الزينية لتقديم الخدمة الطبية لهم، كما بدأت فى استقبال المواطنين الراغبين فى التسجيل بمنظومة التأمين الصحى، وسط فرحة عارمة بعودة العمل بالوحدة التى تقدم الخدمة الطبية لما يقارب من 20 ألف مواطن من سكان نجوع الزينية قبلى، وما حولها فيما يبلغ إجمالى عدد سكان مدينة الزينية نحو 70 ألف و275 نسمة طبقا لآخر إحصاء.