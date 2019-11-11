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أمن الإسكندرية يضبط 8 أطنان منتجات ألبان فاسدة

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 12:54 م
أمن الإسكندرية يضبط 8 أطنان منتجات ألبان فاسدة معمل ألبان - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بـ الإسكندرية، من ضبط 8 أطنان من منتجات الألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل معمل ألبان بدون ترخيص بحى العامرية ثان.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين، تفيد قيام مالك معمل ألبان غير مرخص بدائرة قسم شرطة العامرية ثان، بحيازة كميات كبيرة من المنتجات الفاسدة.

وبمداهمة المعمل ضبط بداخله 7 أطنان و883 كيلو جرام منتجات ومستلزمات ألبان معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

 


الاسكندريه

منتجات البان فاسدة

حى ثان العامرية

معمل البان غير مرخص

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