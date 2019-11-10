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أبرز 5 معلومات عن آخر جلسات محاكمة 34 متهمًا باقتحام قسم التبين

الأحد، 10 نوفمبر 2019 01:00 ص
أبرز 5 معلومات عن آخر جلسات محاكمة 34 متهمًا باقتحام قسم التبين المستشار محمد السعيد الشربينى وهيئة المحكمة ـ صورة أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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أوشكت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، من تسطير كلمة النهاية فى إعادة محاكمة 34 متهمًا فى قضية "اقتحام

قسم التبين

"، وشهدت آخر الجلسات مجموعة من الأحداث الهامة منها:

1 ـ المحكمة استمعت لمرافعة النيابة العامة وحددت جلسة 11 نوفمبر الجارى لسماع مرافعة الدفاع.

2 ـ المحكمة نبهت على الدفاع أن يكون جاهزًا للمرافعة لتحقيق العدالة الناجزة.

3 ـ النيابة تحدثت فى مرافعتها عن واقعة تحريض مكتب الإرشاد لعناصر الإخوان لاقتحام أقسام الشرطة.

4 ـ المحكمة تصف المتهمين أنهم ضل سعيهم فى الحياة الدنيا، وأنهم اتفقوا على تخريب وهدم الدولة.

5 ـ المحكمة طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.


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