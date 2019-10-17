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محافظ الشرقية: 3454 طلب تصالح بمخالفات البناء وتقنين الأوضاع

الخميس، 17 أكتوبر 2019 07:00 ص
محافظ الشرقية: 3454 طلب تصالح بمخالفات البناء وتقنين الأوضاع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المراكز التكنولوجية قد استقبلت 3454 طلب تصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بنطاق المحافظة، وذلك للأعمال التى اُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، تفعيلاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

وأضاف محافظ الشرقية لـ"اليوم السابع"، أن المستندات المطلوبة لطلبات التصالح هى بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب، المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه، ونسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسى، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من أورنيك الترخيص أن وجد، تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشارى فى الهندسة الإنشائية يثبت أن الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية ولا يشكلان خطرا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال والايصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.

وأوضح المحافظ تزايد أعداد المتقدمين للتصالح لمخالفات البناء مشيرا إلى أنه يتم سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح نقداً أو وفقاً لطرق السداد الواردة بالقانون، وناشد المواطنين من أصحاب الشأن بالتقدم بطلبات التصالح خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر لتلاشى حملات الإزالة المقرر تنفيذها للعقارات المخالفة.


الشرقية

اخبار الشرقية

طلبات التصالح

تقنين الأوضاع

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