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7 مخاطر تواجه طرح أرامكو.. أبرزها التوترات الجيوسياسية فى الشرق الأوسط

الأحد، 10 نوفمبر 2019 02:49 م
7 مخاطر تواجه طرح أرامكو.. أبرزها التوترات الجيوسياسية فى الشرق الأوسط شركة أرامكو السعودية
كتب هانى الحوتى

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أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، فى وقت متأخر من مساء أمس السبت، نشرة الإصدار (الاكتتاب) لطرح أسهمها للتداول للمرة الأولى فى تاريخها فى السوق المالية السعودية، وستبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة (الشركات والمؤسسات) فى 17 نوفمبر الجاري، وتنتهى فى 4 ديسمبر المقبل، بينما تبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة (الأفراد) فى 17 نوفمبر الجارى وتنتهى فى 28 من الشهر ذاته.
 
وقد يكون اكتتاب شركة أرامكو الأكبر في التاريخ، إذ تمتلك أرامكو احتياطيات نفطية هائلة وإنتاج يومي ضخم، وتحتكر سوق المملكة العربية السعودية، التي تعد أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم، كما حققت الشركة في الأشهر الـ9 الأولى من هذا العام أرباحاً بقيمة 68 مليار دولار، بانخفاض بنسبة 18% عن ذات الفترة من العام 2018، التي بلغت خلالها الأرباح 111 مليار دولار.
 

وحددت نشرة الطرح 7 مخاطر:

1- التأثر بالعرض والطلب على النفط عالميا وبأسعار البيع.
 
2- المنافسة الشديدة في السوق التي قد تؤثر على سعر بيع النفط.
 
3- اعتماد الشركة على آسيا التي تشتري 70% من الصادرات و50% من الإنتاج.
 
4- التوترات الجيوسياسية في المنطقة وإمكانية مواجهة هجمات إرهابية.
 
5- دعاوى قضائية ضد الشركة في الأسواق العالمية.
 
6- حق الحكومة في تحديد سقف إنتاج النفط.
 
7- مخاطر تتعلق بمكافحة التغير المناخي وبالتالي تراجع الطلب على النفط.

ارامكو

ارامكو السعودية

مخاطر طرح ارامكو

اكتتاب ارامكو

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