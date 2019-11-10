5 طرق بسيطة لتقليل خفقان القلب.. منها تمارين الاسترخاء

كتبت فاطمة خليل

خفقان القلب هو سرعة نبضات القلب، وهو يشبه الشعور برفرفة فى الصدر، ويبلغ معدل نبضات القلب للإنسان الطبيعى ما بين 60 – 100 نبضة فى الدقيقة، ولكن قد يحدث تسارع فى نبضات القلب وهو ما يسمى "الخفقان"، فى هذا التقرير نتعرف على طرق طبيعية لوقف خفقان القلب، وفقاً لموقع "Medical news today".



صحة القلب

وينتج خفقان القلب عن الحالات التالية:

-مشاكل الغدة الدرقية.

-عدم انتظام ضربات القلب.

-الرجفان الأذيني.

-فشل القلب.

طرق بسيطة لتخفيف خفقان القلب



إجراء تقنيات الاسترخاء



قد تساعد تقنيات الاسترخاء، مثل اليوجا والتأمل، في تقليل الخفقان، حيث يمكن أن يكون للإجهاد العديد من الآثار السيئة على صحة الشخص فيزيد الخفقان أو يجعله أسوأ.

قد يساعدك على تجربة تقنيات الاسترخاء التالية: التأمل، التنفس العميق، تمارين رياضية مع المحافظة على التنفس تزيد ليونة وقوة الجسم، قضاء الوقت في الهواء الطلق، أخذ فترات راحة قصيرة من العمل أو المدرسة.

تقليل منتجات التبغ وبعض الأدوية



قد تصبح الأعراض ملحوظة بعد استخدام بعض الأدوية التى من أعراضها خفقان القلب ومنتجات التبغ والتدخين أيضاً تزيد من سرعة ضربات القلب وكذلك المشروبات التى تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والصودا، ومن الأدوية التى تسرع نبضات القلب: مثبطات الشهية، أدوية الصحة النفسية، ارتفاع ضغط الدم.



نبضات القلب

الحفاظ على توازن الشوارد أو المعادن



الإلكتروليت هي جزيئات موجودة في جميع أنحاء الجسم تساعد في نقل الإشارات الكهربائية، تلعب هذه الإشارات دورًا مهمًا في تنظيم معدل ضربات القلب.

يمكن لأي شخص زيادة عدد الإلكتروليتات في الجسم عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالصوديوم، البوتاسيوم، الكالسيوم، المغنيسيوم.

والأطعمة التالية تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم:بطاطا، موز، افوكادو، سبانخ.

منتجات الألبان والخضار الورقية الداكنة غنية بالكالسيوم. يوجد المغنيسيوم أيضًا في هذه الخضروات، وكذلك في المكسرات والأسماك.

حافظ على رطوبة الجسم



عندما يكون الجسم جافاً ، يجب أن يعمل القلب بجهد أكبر لتدوير الدم، والذي يمكن أن يسبب خفقان القلب.

شرب الكثير من الماء طوال اليوم يساعد فى الوقاية من جفاف الجسم، يجب على الشخص شرب كوب من الماء عندما:يكون لون البول داكن، زيادة معدل ضربات القلب، جفاف الفم، الشعور بالعطش، الصداع، الشعور بالدوار، جفاف الجلد.

ممارسة الرياضة بانتظام



يمكن أن يساعد المشي في تقوية القلب وتقليل خفقانه، يمكن أن تؤدي التمارين الرياضية المعروفة باسم "الكارديو" إلى تحسين الصحة العامة للقلب والأوعية الدموية واستعادة إيقاع القلب الطبيعي، يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل التوتر والقلق، ومن أمثلة تمارين الكارديو: المشى، الجرى، ركوب الدراجات، نط الحبل والسباحة.

-راجع الطبيب إذا كان خفقان القلب يميل إلى أن يستمر لفترة أطول من بضع ثوان.

-يمكن للطبيب تحديد ما إذا كانت أحد الأمراض تسبب الخفقان، وتتضمن هذه الأمراض عادة:مرض القلب، الغدة الدرقية، القلق، فشل القلب، مرض صمام القلب.