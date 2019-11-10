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19 نوفمبر.. رئيس كوريا الجنوبية يعقد جلسة حوار مع مواطنيه

الأحد، 10 نوفمبر 2019 09:48 ص
19 نوفمبر.. رئيس كوريا الجنوبية يعقد جلسة حوار مع مواطنيه رئيس كوريا الجنوبية مون جاى ان
سول(أ ش أ)

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أعلن المكتب الرئاسى الكورى الجنوبى اليوم الأحد، أن الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن من المقرر أن يعقد جلسة حوار مع المواطنين 19 نوفمبر الجارى، لمناقشة أهداف سياسة إدارته.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الكورية الجنوبية كو مين جونج- وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- إن جلسة الحوار ستستمر لمدة 100 دقيقة مع 300 مواطن، وسيتم بثها على الهواء مباشرة، موضحة أن أى مواطن يمكن أن يشارك فى هذا الحدث لطرح أى سؤال للرئيس مون.


وستكون هذه أول جلسة أسئلة وأجوبة مباشرة للرئيس مون منذ شهر مايو الماضى، عندما أجرى الرئيس الكورى الجنوبى مقابلة مع القناة التلفزيونية على الرغم من أنها كانت محادثة فردية.
 

 


كوريا الجنوبيه

رئيس كوريا الجنوبيه

مواطنو كوريا الجنوبيه

سول

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