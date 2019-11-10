10زلازل تضرب إيران بعد 48 ساعة من زلزال أسفر عن مصرع 5 وإصابة 300

طهران (أ ش أ)

تعرضت محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران مجددًا إلى سلسلة من الزلازل اليوم الأحد، بعد يومين من زلزال عنيف ضرب المنطقة .

وقالت مؤسسة رصد الزلازل التابعة لجامعة طهران - فى تقرير أوردته وكالة أنباء (فارس) الإيرانية -10 زلازل ضربت منطقة تركمانجاى محافظة أذربيجان الشرقية فى غضون ساعتين من صباح الیوم، حيث بلغت أقوى هذه الزلازل 4.8 درجة على مقياس ريختر وعلى عمق 8 كلم .

وكان زلزال عنيف ضرب منطقة ميانه بمحافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب إيران أول أمس، أسفر إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 300 آخرين وتدمير مئات الوحدات السكنية في القرى.