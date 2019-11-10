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"يونهاب": مبعوثا واشنطن وبيونج يانج لم يجتمعا على هامش مؤتمر حظر الانتشار النووى

الأحد، 10 نوفمبر 2019 04:59 م
"يونهاب": مبعوثا واشنطن وبيونج يانج لم يجتمعا على هامش مؤتمر حظر الانتشار النووى زعيم كوريا الشمالية كيم كونج أون
أ ش أ

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أفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، بأن فعاليات مؤتمر حظر الانتشار النووى فى العاصمة الروسية "موسكو" انتهت دون عقد اجتماع منفرد بين المبعوث الأمريكى الخاص بالملف الكورى الشمالى ومندوب وزارة الخارجية الكورية الشمالية المعنى بالشئون الأمريكية، على عكس التكهنات. 
 
وشارك المبعوث الأمريكى الخاص لبيونج يانج مارك لامبارت، والمدير العام لمكتب شئون أمريكا الشمالية فى وزارة الخارجية الكورية الشمالية جو تشول-سو، فى مؤتمر موسكو لحظر الانتشار النووى، الأمر الذى أثار التكهنات بشأن إمكانية استئناف المحادثات النووية بين الجانبين على هامش المؤتمر الذى اختتم أمس السبت. 
 
وأشارت "يونهاب"، إلى أنه على الرغم من ذلك إلا أن المؤتمر، الذى استغرق ثلاثة أيام، انتهت فعالياته دون عقد أى اجتماع منفرد بين الجانبين الأمريكى والكورى الشمالى، بل جرت بينهما محادثة لمدة خمس دقائق فقط خلال خلال حفل استقبال المشاركين فى المؤتمر يوم الخميس الماضى، لافتة إلى أن المفوض النووى لكوريا الجنوبية لى دو-هون كان مُشاركًا فى المؤتمر، لكنه لم يجر أى مباحثات مع المسؤول الكورى الشمالى. 
 
وكان المبعوث الكورى الشمالى قد حث الولايات المتحدة، خلال أحدى جلسات المؤتمر، على اتخاذ قرار يدفع المحادثات النووية قدمًا بنهاية العام الجارى، مُحذرًا من انغلاق نافذة الحوار مع مرور الوقت.
 

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كوريا الشماليه

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