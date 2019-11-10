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وفد من الخارجية الكورية الشمالية يزور دول جنوب شرق آسيا

الأحد، 10 نوفمبر 2019 12:48 م
وفد من الخارجية الكورية الشمالية يزور دول جنوب شرق آسيا زعيم كوريا الشمالية
بيونج يانج(أ ش أ)

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ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية أن وفدًا من مسئولى وزارة الخارجية غادروا بيونج يانج لزيارة عدد من دول جنوب شرق آسيا.

وأوضحت الوكالة أن الوفد، الذى يرأسه نائب وزير الخارجية رى كيل سونج، سوف يزور ماليزيا وكمبوديا ولاوس، ضمن دول أخرى، وذلك بحسب ما نقله موقع /نورث كوريا نيوز/ عن الوكالة اليوم الأحد.


ولم توضح وكالة الأنباء الرسمية المزيد من التفاصيل حول خط سير الدبلوماسيين الكوريين الشماليين خلال الرحلة أو البلدان الأخرى التي قد يزورونها خلال رحلتهم؛ التي تعد أول زيارة يقوم بها دبلوماسيون من وزارة الخارجية الكورية الشمالية لجنوب شرق آسيا خلال العام الجارى.


جدير بالذكر أن زيارة الوفد الكوري الشمالي لماليزيا تأتى بعد أسبوع واحد فقط من لقاء رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى في البلاد تشوي ريونج هاى رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد على هامش اجتماع قمة رؤساء الدول والحكومات لحركة عدم الانحياز في العاصمة الأذرية باكو.


ويُشار أيضا إلى أن زيارة الوفد لكمبوديا تعد الأولى من نوعها منذ عام 2015.

 


كوريا الشماليه

اسيا

جنوب شرق اسيا

ماليزيا

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