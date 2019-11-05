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الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 07:49 ص
خالد صلاح
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كوريا الشمالية ترفض إبقاءها على قائمة الدول الراعية للإرهاب

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 07:34 ص
كوريا الشمالية ترفض إبقاءها على قائمة الدول الراعية للإرهاب ترامب وكيم
أ ش أ

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أعربت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء عن غضبها حيال قرار الولايات المتحدة بإبقائها على قائمة الدول الراعية للإرهاب، محذرة من أن نافذة الحوار بين البلدين تضيق بسبب "السياسة العدائية".
ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية إدانته ورفضه التام لتقرير الإرهاب الأمريكى الأخير باعتباره استفزازا له دوافع سياسية ضد الشمال.
وكانت الولايات المتحدة قد قررت فى تقاريرها حول الإرهاب التي نُشرت الجمعة الماضية الإبقاء على كوريا الشمالية كدولة راعية للإرهاب منذ عام 2017 لكنها أزالت الأوصاف السابقة "للسلوكيات الخطيرة والخبيثة" للنظام، ربما في ضوء المفاوضات النووية الجارية بين الجانبين. 
يذكر أنه في أوائل أكتوبر الماضي، أجرت الولايات المتحدة وكوريا الشمالية محادثات نووية على مستوى العمل في ستوكهولم بعد أشهر من الجمود، بيد أن المحادثات انهارت مجددا مع اتهام بيونج يانج لواشنطن بالفشل في التوصل إلى اقتراح جديد.


كوريا الشمالية

الدول الراعية للإرهاب

أمريكا

أمريكا وكوريا الشمالية

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