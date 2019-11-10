وزير الزراعة يوجه بمنع التعديات على الأراضى وإزالتها خلال العطلات الرسمية

شدد الدكتور عزالدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على الإدارة المركزية لحماية الأراضى، والادارات التابعة لها بالتنسيق مع الاجهزة المعنية، بمنع التعدى على الأراضى الزراعية " الخصبة " ورفع حالة الطوارئ خلال أيام الاجازات والعطلات الرسمية وإزالة المخلفات فى مهدها.
وأكد المهندس حسن جودة رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة ، فى بيان لوزارة الزراعة اليوم الاحد ، أن الإدارة قامت بالتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي بإزالة التعدى على ثلاثة قراريط بمركز ابو حماد محافظة الشرقية وتم تحرير محضر للمخالفين واحالتهم لجهات التحقيق.
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