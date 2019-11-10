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وزير الداخلية يمنح السجناء زيارة استثنائية بمناسبة ذكرى المولد النبوي

الأحد، 10 نوفمبر 2019 12:25 م
وزير الداخلية يمنح السجناء زيارة استثنائية بمناسبة ذكرى المولد النبوي سجناء أثناء مقابلة اسرهم _ ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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قرر اللواء محمود توفيق

وزير الداخلية

منح جميع السجناء "زيارة استثنائية واحدة فقط"، اعتباراً من غد الاثنين، حتى يوم الثلاثاء 10 ديسمبر، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف ، وحرصاً من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الاحتفال بهذه المناسبة.

 

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.


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اليوم السابع بلس

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