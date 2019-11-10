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اكتشاف جزء من مبنى أثرى أسفل منزل مواطن بسوهاج بعد تنقيبه عن الأثار

الأحد، 10 نوفمبر 2019 12:10 م
اكتشاف جزء من مبنى أثرى أسفل منزل مواطن بسوهاج بعد تنقيبه عن الأثار تنقب عن اثار _ ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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استهدفت أجهزة الأمن، ثلاثة أشخاص بسوهاج لتنقيبهم عن الآثار أسفل منازلهم، ونجحت في ضبط 8 قطع أثرية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم البحث والتنقيب غير المشروع عن الآثار.
 
وأكدت تحريات ومعلومات قسم شرطة السياحة والآثار بمديرية أمن سوهاج قيام (3 أشخاص مقيمين جميعاً بمحافظة سوهاج) بالحفر خلسة بمسكن كلٍ منهم بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.
 
عقب تقنين الإجراءات، قامت مأمورية من الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج، تم خلالها إستهداف منزل أحدهم وتم ضبط شقيقه (بالمعاش،ومقيم بمحافظة الإسماعيلية) والعثور على حفرة دائرية الشكل (بقطر 2,5 متر، وعمق 8 متر تقريباً) وبعض التشوينات من الأتربة الناتجة عن أعمال الحفر، وتم ضبط الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر، وبمواجهته اعترف بالحفر خلسة بالاشتراك مع شقيقه "الهارب" بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.
 
باستهداف منزل الثانى، لاحظوا وجود حفر تم ردمه حديثاً، وتم ضبط (8) قطع حجرية تمثل عناصر معمارية منقوش عليها رسومات وزخارف نباتية مختلفة الأحجام والأشكال، تمثل جزء من مبنى أثري، وبإجراء المعاينة بمعرفة الجهات المعنية أفادت بأثرية القطع المضبوطة.
 
وباستهداف منزل الثالث، لاحظوا العثور على حفرة دائرية الشكل (بقطر 2 متر، وعمق 6 متر تقريباً) وبعض التشوينات من الأتربة الناتجة عن أعمال الحفر، وتم ضبط الأدوات المستخدمة فى الحفر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.

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