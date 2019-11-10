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وزير التنمية المحلية: جولات مفاجئة على الأحياء واستبعاد المقصرين فورا

الأحد، 10 نوفمبر 2019 10:08 ص
وزير التنمية المحلية: جولات مفاجئة على الأحياء واستبعاد المقصرين فورا اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه سيقوم بجولات مفاجئة لعدد من الأحياء والمراكز فى محافظات القاهرة الكبرى خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار الجولات الميدانية التى يقوم بها للمحافظات والتى كان آخرها الأسبوع الماضى بحى العمرانية بمحافظة الجيزة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن هذه الجولات تأتى بعد تلقى الوزارة مجموعة من الشكاوى من أعضاء مجلس النواب والمواطنين فى عدد من محافظات الجمهورية بسبب تدنى مستوى الخدمات اليومية و تراكم القمامة فى بعض الشوارع وبعض الإشغالات اليومية التى تؤثر على حركة المرور وسير المواطنين فى الشارع.

وأكد شعراوى، أن الوزارة لن تتهاون مع أى مخالفات سيتم رصدها أو تقصير فى أداء العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بما يحقق رضاهم عن كافة الخدمات المقدمة إليهم من الإدارة المحلية ، مشيرًا إلى أن الوزارة ستستمر فى تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية والمدن والأحياء لرصد أى مخالفات والتعامل معها بصورة سريعة، و من سيثبت تقصيره فى أداء عمله سيتم استبعاده بالتنسيق مع المحافظين .

وكان وزير التنمية المحلية قد أجرى جولة مفاجئة لعدد من المناطق والشوارع الرئيسية بحى العمرانية بالجيزة صاحبه فيها محافظ الجيزة، بعد تلقى الوزارة مجموعة من الشكاوى من أعضاء مجلس النواب والمواطنين من تدنى مستوى الخدمات خاصة النظافة وتدهور حالة الشوارع ووجود أعمال تكسير وهدم فى بعض المناطق والإشغالات التى تؤثر على الحركة المرورية وسير المواطنين، وشملت جولة وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة تفقد شوارع ترسا وخاتم المرسلين ومستشفى الصدر والثلاثيى ومحور ترعة الزمر .

وأكد وزير التنمية المحلية خلال الجولة أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تيسير منظومة النقل للمواطنين من خلال رصف ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والحيوية بكافة المحافظات لما تمثله من أهمية لتسهيل حركة المواطنين بين المدن وعواصم المحافظات أو حركة الاستثمار بالإضافة إلى رفع كفاءة منظومة النظافة وإحداث نقلة نوعية بكافة محافظات الجمهورية فى مستوى النظافة وتحسين البيئة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

 


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