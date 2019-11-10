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واشنطن بوست: الجمهوريون يتصدون لمطالب الديمقراطيين بعزل ترامب

الأحد، 10 نوفمبر 2019 01:10 م
واشنطن بوست: الجمهوريون يتصدون لمطالب الديمقراطيين بعزل ترامب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن أعضاء الحزب الجمهوري فى مجلس النواب واصلوا جهودهم لمواجهة مطالب التحقيق وعزل الرئيس ترامب ، ودعوا الديمقراطيين إلى إضافة شهود إلى التحقيق بما في ذلك نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن والمبلغين الذين بدأت شكواهم الأولية التحقيقات فى مكالمة هاتفية مع المسئولين فى أوكرانيا تطالبهم بالتحقيق بشأن ابن بايدن للإضرار بفرص والده فى الانتخابات المقبلة.

ولكن قوبلت مطالب الحزب الجمهوري بتشكك فوري من رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم ب. شيف، الذي حذر من "التحقيقات المزيفة" لأسرة بايدن وغيرها من القضايا في إشارة واضحة إلى أن العديد من الشهود من غير المرجح أن يتم استدعائهم.

جاء هذا الاشتباك في الوقت الذي يستعد فيه الديمقراطيون للدخول في مرحلة جديدة من التحقيق في المساءلة ، حيث تبدأ جلسات الاستماع العامة يوم الأربعاء ، والتي ستركز على جهود ترامب المزعومة للضغط على المسئولين الأوكرانيين لمعرفة أسرار من شأنها أن تلحق الضرر بفرص جو بايدن وغيره من الديمقراطيين فى الانتخابات المقبلة مقابل الحصول على مساعدات عسكرية أو توفير زيارة للرئيس الأوكرانى الجديد للبيت الأبيض.

وأوضحت الصحيفة أن الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم من الرأي العام أكدوا إلى حد كبير الادعاءات الأولية للمبلغين.

واشتكى الجمهوريون من أن التحقيق الذي يديره الديمقراطيون حزبي بشكل غير عادل ، وقال ترامب يوم السبت إنه "سيصدر" الأسبوع المقبل على الأرجح نسخة من المكالمة الهاتفية بينه وبين الرئيس الاوكرانى التى تمت بينهما فى إبريل والتى هنأ من خلالها  فولوديمير زيلينسكي على فوزه في الانتخابات.

 

 

 

 


ترامب

جو بايدن

الانتخابات الامريكية

اوكرانيا

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