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هيئة ميناء دمياط تعلن استقبال 16 سفينة خلال آخر 24 ساعة

الأحد، 10 نوفمبر 2019 08:04 م
هيئة ميناء دمياط تعلن استقبال 16 سفينة خلال آخر 24 ساعة ميناء دمياط ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال آخر 24 ساعة، حيث استقبل الميناء عدد 2 سفينة حاويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادر 10 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 16 سفينة .

وأضاف هيئة الميناء أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 5803 أطنان فوسفات و6900 طن يوريا و1800 طن زيت و5400 طن رمل و300 طن أسمنت، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 174690 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 101633 طنا .

وغادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2547 طن قمح، فى حين غادر عدد 83 سيارة نقل محملة بـ4067 طن قمح.

 

 


ميناء دمياط

حركة السفن

الموانى

النقل البحرى

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