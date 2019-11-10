نقص الصفائح الدموية مرض له أعراض عديدة.. أبرزها النزيف

كتبت فاطمة خليل

الصفائح الدموية واحدة من خلايا الدم لدينا ومهمتها مساعدتنا فى وقف النزيف، بحسب موقع very well health، ويحدث نقص الصفائح الدموية عندما يصل عدد الصفائح الدموية لأقل من 150000 خلية / مل، بغض النظر عن عمرك.



أعراض نقص الصفائح الدموية نظرًا لأن الصفائح الدموية مهمة فى إيقاف النزيف فإن العلامات والأعراض ترتبط بزيادة خطر حدوث النزيف.

إذا كانت نسبة انخفاض الصفائح خفيفة، فقد لا تظهر لك أى أعراض، كلما انخفض عدد الصفائح الدموية، زاد احتمال نزيفك.

- نزيف فى الأنف.

- نزيف اللثة.

- دم فى البول أو البراز.

- بثور الدم فى الفم .

- سهولة الاصابة بالكدمات.

أسباب نقص الصفائح الدموية - النقاط الحمراء الصغيرة التي تبدو وكأنها طفح جلدي. هناك أسباب متعددة لنقص الصفائح الدموية، بعض الأسباب مؤقتة وقد تحل مع العلاج والبعض الآخر يحتاج إلى علاج مدى الحياة.

- الفيروسات: أثناء الالتهابات الفيروسية، قد يؤدى النخاع العظمى إلى تقليل عدد الصفائح الدموية مؤقتًا؛ وهذا ما يسمى قمع الفيروسات. بمجرد إزالة الفيروس من الجسم ، يمكن لنخاع العظام استئناف الإنتاج الطبيعى.

- الأدوية: يمكن أن تمنع بعض الأدوية قدرة الجسم على تكوين الصفائح الدموية أو إنتاج أجسام مضادة تدمر الصفائح الدموية. وتشمل المضادات الحيوية، الأدوية التي تعالج الملاريا ، وحامض (الأدوية المضادة للنوبات).

- قلة الصفائح المناعية: هذه حالة يصاب فيها الجهاز المناعي بالارتباك ويدمر الصفائح الدموية عندما لا ينبغي لها ذلك.

- الأورام الخبيثة: بعض أنواع السرطان، خاصة سرطان الدم، قد يسبب انخفاض عدد الصفائح الدموية.

- فقر الدم اللاتنسجى: فقر الدم اللاتنسجى هو حالة لا يستطيع فيها نخاع العظام تكوين خلايا الدم بشكل طبيعى، التى قد تؤدى إلى نقص الصفيحات.

- قلة الصفائح الموروثة: هناك حالات وراثية مثل الأمراض المرتبطة ببرنارد سولييه، والتى تؤدى إلى قلة الصفيحات الثانوية فى طفرة جينية.

- تضخم الطحال: يتم تخزين جزء من الصفائح الدموية لدينا فى الطحال، وهو عضو فى الجهاز المناعى. إذا أصبح الطحال منتفخًا، فسيتم حبس عدد أكبر من الصفائح الدموية في الطحال مما يؤدي إلى نقص الصفيحات.

- الحمل: نقص الصفيحات يمكن أن يحدث أكثر من 5% من حالات الحمل الطبيعية أو قد يكون نتيجة لتسمم الحمل.