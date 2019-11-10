نائب محافظ بورسعيد والسكرتير العام يقودان حملة لإزالة الاشغالات بحى غرب

بورسعيد - السيد فلاح

قاد الدكتور محمد هانى غنيم، نائب محافظ بورسعيد، والمهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بنطاق حى غرب وبحضور العميد أيمن سرى رئيس حى غرب.

وخلال الحملة، تم إزالة عدد من الأكشاك المخالفة والعشوائيات الموجودة داخل نطاق المناطق السكنية بالحى، ووجها نائب المحافظ والسكرتير العام بإزالة كافة التعديات والإشغالات ورفع كفاءة المنطقة، مع التشديد على منع عودتها مجددًا، والاهتمام المستمر بنظافة الحى وشكله الجمالى والذى يمثل بوابة بورسعيد الغربية، وذلك حرصًا على استكمال الحملات التى تتم فى مختلف الأحياء من أجل الارتقاء بالشكل الجمالى والحضارى للمحافظة، تزامنًا مع ما تشهده المحافظة من تطور فى مختلف النواحى.

كما قام نائب محافظ بورسعيد، بمتابعة سير العمل بشارع عاطف السادات الذى تجرى به أعمال تطوير وتوسعة ورفع كفاءة به باعتباره أحد المحاور المرورية الرئيسية بالمحافظة، رافقهم خلالها عادل عبد الفتاح رئيس حى العرب، ووجها بسرعة الانتهاء من الأعمال وتكثيف الجهود نظرًا لما يمثله الشارع من أهمية كبرى.