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صور.. استكمال حملة إزالة التعديات والمخالفات على شاطىء بورسعيد بحى الزهور

الأحد، 10 نوفمبر 2019 05:32 م
صور.. استكمال حملة إزالة التعديات والمخالفات على شاطىء بورسعيد بحى الزهور حملة إزالة التعديات والمخالفات
بورسعيد - السيد فلاح

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واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد حملاتها علي شاطئ بورسعيد لإزالة التعديات والاشغالات بطول الشاطئ. 

وقاد عبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد لمحافظة بورسعيد، الحملة المكبرة بشاطىء بورسعيد فى نطاق حى الزهور ، والذى بدأت خلال الأسبوع الماضى، وذلك بحضور السعيد رخا، رئيس حي الزهور وأحمد زغلف سكرتير الحي. 
 
وقامت الحملة بإزالة عدد من المخالفات والتعديات على أملاك الدولة ورفع كفاءة المنطقة ورفع المخالفات الناتجة عن عملية الإزالة، وأكد عبد العظيم رمضان، أن هذه الجهود تأتى استكمالا للحملات الذى تقوم بها المحافظة فى مختلف الأحياء لإزالة الاشغالات والتعديات على أملاك الدولة وحرصا على الحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى للمحافظة.
 
 
حملة إزالة التعديات والمخالفات (1)
حملة إزالة التعديات والمخالفات (1)

حملة إزالة التعديات والمخالفات (2)
حملة إزالة التعديات والمخالفات 
حملة إزالة التعديات والمخالفات (3)
حملة إزالة التعديات والمخالفات
حملة إزالة التعديات والمخالفات (4)
حملة إزالة التعديات والمخالفات 
حملة إزالة التعديات والمخالفات (5)
حملة إزالة التعديات والمخالفات 
حملة إزالة التعديات والمخالفات (6)
حملة إزالة التعديات والمخالفات 
حملة إزالة التعديات والمخالفات (7)
حملة إزالة التعديات والمخالفات 
 
 

 


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