صور.. استكمال حملة إزالة التعديات والمخالفات على شاطىء بورسعيد بحى الزهور

وقاد عبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد لمحافظة بورسعيد، الحملة المكبرة بشاطىء بورسعيد فى نطاق حى الزهور ، والذى بدأت خلال الأسبوع الماضى، وذلك بحضور السعيد رخا، رئيس حي الزهور وأحمد زغلف سكرتير الحي.

وقامت الحملة بإزالة عدد من المخالفات والتعديات على أملاك الدولة ورفع كفاءة المنطقة ورفع المخالفات الناتجة عن عملية الإزالة، وأكد عبد العظيم رمضان، أن هذه الجهود تأتى استكمالا للحملات الذى تقوم بها المحافظة فى مختلف الأحياء لإزالة الاشغالات والتعديات على أملاك الدولة وحرصا على الحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى للمحافظة.