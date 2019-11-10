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نائب محافظ القليوبية تفتتح أول مركز لتدريب الأيتام بالعبور لتأهيلهم لسوق العمل

الأحد، 10 نوفمبر 2019 03:31 م
نائب محافظ القليوبية تفتتح أول مركز لتدريب الأيتام بالعبور لتأهيلهم لسوق العمل الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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افتتحت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، ومجدى حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وغادة الجزار مدير الأسرة والطفولة، وهشام حجازى مدير المكتب الفنى بالمديرية، أول مركز تدريب لدور الأيتام بمدينة العبور، وذلك بناء على تعليمات الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية.

وأوضحت نائبة المحافظ، أنه جاءت الفكرة من أن الأطفال فى دار الأيتام غير مؤهلين لسوق العمل، وبالتالى كان لابد من تأهيلهم واندماجهم فى المجتمع بصورة إيجابية والانخراط فى سوق العمل وكان الاهتمام فى البداية بأعمال حرفه البناء والتشييد ثم توسع المجال لأكثر من مهنه، وبالتالى تبنى مجلس الإدارة هذه الفكرة وبدأ بتخصيص الإمكانيات المالية والإدارية.

وأشارت الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، إلى أنه قد سبق القيام بزيارة مفاجأة لدور الايتام بمدينة العبور وكان من ضمنها دار جمعية الصديق، وأنها تمتلك من الامكانيات والقدرات الهائلة، والدار رحبت بتقديم كل سبل الدعم والتعاون مع دور الأيتام الاخري، مؤكدة على أن المشاركة المجتمعية عامل أساسى للتنمية وسيكون هناك تواصل قوى بين الأطراف حتى تعم الاستفادة على الجميع.

وفى هذا السياق أشار مجدى حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية، إلى أن الهدف الأساسى هو المصلحة الفضلى للطفل وأن الوزارة مقتنعة بدور مؤسسات المجتمع المدنى وتعتبرها شريك أساسى فى التنمية، وأن ما نفعله الآن هو اكساب الأيتام خبرة ومهارة وحرفه يكون من خلالها قادر على التعامل مع المجتمع بشكل إيجابي.

 

افتتاح أول مركز لتدريب الأيتام (2)
افتتاح أول مركز لتدريب الأيتام (2)

 

افتتاح أول مركز لتدريب الأيتام (3)
افتتاح أول مركز لتدريب الأيتام (3)

 

افتتاح أول مركز لتدريب الأيتام (4)
افتتاح أول مركز لتدريب الأيتام (4)

 

افتتاح أول مركز لتدريب الأيتام (5)
افتتاح أول مركز لتدريب الأيتام (5)

 


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