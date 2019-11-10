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موراليس يعلن عقد انتخابات جديدة فى بوليفيا بعد تقرير منظمة الدول الأمريكية

الأحد، 10 نوفمبر 2019 02:48 م
موراليس يعلن عقد انتخابات جديدة فى بوليفيا بعد تقرير منظمة الدول الأمريكية الرئيس البوليفى
كتبت فاطمة شوقى

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أعلن رئيس بوليفيا ، إيفو موراليس ، اليوم الأحد الدعوة لإجراء انتخابات عامة جديدة ، عقب تقرير منظمة الدول الأمريكية (OAS) الذى يوصى بتكرار الجولة الأولى من الانتخابات التى أجريت في 20 أكتوبر والتى منحته الفوز.

وقال موراليس إن "التعيين الجديد مع صناديق الاقتراع سيعقد مع هيئة انتخابية جديدة وذلك بسبب مزاعم التزوير التى تم اتهامى بها فى الجولة الأولى".

وتعانى بوليفيا من حالة عدم استقرار ووضع متأزم بسبب استمرار المظاهرات والاحتجاجات التى تطالب باستقالة موراليس، بعد اتهامه بتزوير الجولة الأولى من انتخابات بوليفيا التى جرت فى 20 أكتوبر الماضى.

وأعلنت الخارجية البوليفية أن جماعات متطرفة استولت على وسائل الإعلام الحكومية والخاصة والاعتداء على الصحفيين مع إجبارهم المضى قدما فى إغلاق البث.

 

 

 


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