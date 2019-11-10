موراليس يعلن عقد انتخابات جديدة فى بوليفيا بعد تقرير منظمة الدول الأمريكية

وقال موراليس إن "التعيين الجديد مع صناديق الاقتراع سيعقد مع هيئة انتخابية جديدة وذلك بسبب مزاعم التزوير التى تم اتهامى بها فى الجولة الأولى".

وتعانى بوليفيا من حالة عدم استقرار ووضع متأزم بسبب استمرار المظاهرات والاحتجاجات التى تطالب باستقالة موراليس، بعد اتهامه بتزوير الجولة الأولى من انتخابات بوليفيا التى جرت فى 20 أكتوبر الماضى.

وأعلنت الخارجية البوليفية أن جماعات متطرفة استولت على وسائل الإعلام الحكومية والخاصة والاعتداء على الصحفيين مع إجبارهم المضى قدما فى إغلاق البث.