موجز الحوادث.. وزير الداخلية يمنح السجناء زيارة استثنائية بمناسبة المولد النبوى

نشر قسم الحوادث، باليوم السابع، اليوم الأحد، عددا كبيرا من الأخبار، والقضايا، والأحداث الهامة، نرصد بعضها فى التقرير التالى:

وزير الداخلية يمنح السجناء زيارة استثنائية بمناسبة ذكرى المولد النبوي

فيديو.. انسياب مرورى فى شارع الهرم بعد إعادة فتح الطريق

17 نوفمبر محاكمة زوجة شادى محمد بتهمة سرقته أمام جنح مدينة نصر

فيديو.. انسياب مرورى بطريق كورنيش النيل فى الاتجاهين "التحرير – شبرا"

تأجيل محاكمة 14 متهما فى قضية "حادث قطار محطة مصر" لـ 13 نوفمبر إداريا

تحقيقات: سارقو فيلا والدة هالة صدقى استغلوا خلو المكان واستولوا على أجهزة

عصابة الثلاثى يعترفون بتفاصيل نقل 20 فرش حشيش من السيدة عائشة للطالبية