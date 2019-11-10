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مفاجأة.. فيتامين (د) قد لا يساعدك على مكافحة الأمراض الالتهابية

الأحد، 10 نوفمبر 2019 01:00 م
مفاجأة.. فيتامين (د) قد لا يساعدك على مكافحة الأمراض الالتهابية فيتامين د - صورة ارشيفية
كتبت إيناس البنا

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أكدت نتائج دراسة جديدة، أن فيتامين (د) وأحماض أوميجا 3 الدهنية قد لا تكون فعالة في مكافحة الأمراض الالتهابية كما كان يعتقد سابقا.

ووفقا للدراسة التى نشرت في مجلة الكيمياء السريرية " Clinical Chemistry"، وجد الباحثون أن فيتامين (د) والأحماض الدهنية أوميجا 3 البحرية، ليست فعالة في الحد من الالتهابات الجهازية، وذلك على عكس الاعتقاد السائد بأن هذه المكملات يمكن أن تمنع الأمراض الالتهابية.

واختبر الباحثون من خلال تحليل آثار مكملات فيتامين D (2000 وحدة دولية / يوم) ، أوميجا 3s (1 جم / يوم) أو كليهما معا، حيث قاموا باختبار مستويات 3 من المؤشرات الحيوية المعروفة للالتهاب في بداية التجربة وبعد سنة واحدة من تناول المكملات الغذائية أو الدواء الوهمي، ثم قاموا بتحليل العلامات الحيوية لفئة فرعية فقط.

ووجد الفريق أن مستويات الالتهاب ارتفعت بنسبة 8.2%  فى الأشخاص الذين تناولوا مكملات فيتامين (د)، بدلاً من التناقص، بينما الأشخاص الذين تناولوا كميات منخفضة من السمك في الأساس كان لديهم انخفاض في أحد المؤشرات الحيوية للالتهابات.

 


فيتامين د

اوميجا 3

مؤشر الالتهابات

المكملات الغذائية

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