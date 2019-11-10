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مصر للطيران تبدأ زيادة رحلاتها لطوكيو الشهر المقبل بالموسم السياحى الشتوي

الأحد، 10 نوفمبر 2019 03:07 م
مصر للطيران تبدأ زيادة رحلاتها لطوكيو الشهر المقبل بالموسم السياحى الشتوي مطار القاهرة-ارشيفية
كتبت رحاب نبيل

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تبدأ شركة مصر للطيران ، زيادة تشغل رحلاتها إلى طوكيو 25 ديسمبر المقبل ، لتصبح 3 رحلات أسبوعيًا بدلا من رحلتين ، وذلك تزامناً مع الموسم السياحى الشتوي ، ودعم  الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خاصة من السوق الأسيوي.
 
يأتي ذلك من منطلق حرص مصر للطيران على التواجد في السوق الياباني ، فضلاً عن أهمية رحلات طوكيو في تغذية خطوط مصر للطيران بالمسافرين عبر القاهرة إلى أوروبا وأفريقيا وخطوط ما بعد القاهرة.
  
يذكر أن زيادة عدد الرحلات بين مصر واليابان يعود إلى ارتفاع حجم الطلب والحجوزات السياحية من السائح الياباني، خاصة خلال الموسم السياحي الشتوي، والذي يمثل ذروة توافد اليابانيين إلى المقصد السياحي المصري .
 
 

مصر للطيران

طوكيو

الموسم السياحى الشتوي

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