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مصرع 6 أشخاص فى إعصار "بلبل" ببنجلاديش

الأحد، 10 نوفمبر 2019 03:38 م
مصرع 6 أشخاص فى إعصار "بلبل" ببنجلاديش أرشيفية
رويترز

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اسفر إعصار "بلبل"، الذى وصل إلى بنجلاديش، مساء أمس، عن مصرع 6 أشخاص، فيما تم إنقاذ العديد من الأشخاص وجارى البحث عن 36 صيادا مفقودا.

ومن جانبها قالت السلطات فى بنجلاديش، إن نحو 30 شخصا أصيبوا ولحقت أضرار جزئية أو كلية بما يقرب من 6000 منزل.

وقُتل 5أو 6 أشخاص بسبب سقوط الأشجار من بينهم صياد يبلغ من العمر 60 عاما سقطت شجرة على منزله، قالت السلطات إنه رفض الفرار إلى مراكز الإيواء وامرأة تبلغ من العمر 52 عاما بسبب سقوط شجرة على منزلها الذي عادت إليه في الصباح بعد أن قضت الليل فى ملجأ.

وقال أنور أودين وهو مسؤول محلى في منطقة بهولا جنوب البلاد، إن قاربين للصيد لم يعودا بعد ولم يتمكن أقارب من كانوا على متنهما من الاتصال بهم.

ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار جسيمة في مخيمات في جنوب شرق بنجلادش تؤوي مئات الآلاف من اللاجئين من ميانمار المجاورة.

واحتشد ما يقرب من مليوني شخص من 13 منطقة ساحلية في البلاد في نحو 5500 ملجأ منذ مساء أمس السبت. ووصلت سرعة الرياح خلال عبور الإعصار إلى ما بين 100 و120 كيلومترا في الساعة وغمرت المياه بعض المناطق الساحلية المنخفضة.

وقالت السلطات إن سرعة الرياح انخفضت حاليا لما بين 70 و80 كيلومترا في الساعة.

وقال إنعام الرحمن وزير الدولة لإدارة مواجهة الكوارث والإغاثة لرويترز "قد يستغرق الأمر يومين لعودة الأمور لطبيعتها".

وتابع قائلا إن هناك نحو 1200 سائح، أغلبهم سياح محليون، محاصرون على جزيرة سان مارتن في منطقة كوكس بازار وأضاف "مع انخفاض المؤشر لأربع درجات سيتم إنقاذهم جميعا" في إشارة لنظام تحذير من العواصف.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية في الهند المجاورة إن ولايتي البنغال الغربية وأوديشا شهدتا هطول أمطار غزيرة منذ الساعات الأولى من صباح أمس السبت ووردت تقارير بأن شدة الرياح اقتلعت مئات الأشجار من جذورها.

 


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