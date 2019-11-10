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مشاكل صحية تؤثر على مستوى هرمون الإستروجين عند الرجال.. اعرفها

الأحد، 10 نوفمبر 2019 12:30 م
مشاكل صحية تؤثر على مستوى هرمون الإستروجين عند الرجال.. اعرفها هرمون الاستروجين
كتبت هند عادل

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تساهم هرمونات التستوستيرون والأستروجين في بعض وظائف الجسم ويجب أن تكون متوازنة حتى تعمل الوظيفة والخصائص الجنسية بشكل نموذجي، فإذا لم تكن متوازنة فقد يؤدى ذلك إلى ظهور بعض الأعراض غير العادية.

ووفقا لموقع " healthline" يسمى هرمون الاستروجين هرمون "الأنثى"، التستوستيرون يسمى "هرمون" الذكور هذا ليس دقيقًا تمامًا لأن كلاهما موجود في أجساد الجميع، لكن كميات أعلى من هرمون تستوستيرون تميل إلى أن تكون موجودة في الذكور بيولوجيا، وكميات أعلى من هرمون الاستروجين تميل إلى أن تكون موجودة في  الإناث بيولوجيا.

هرمون-الانوثة-أو-هرمون-الاستروجين

الاستروجين هو المفتاح لتطوير الوظائف والخصائص الجنسية لدى النساء خلال فترة المراهق. وهذا يشمل الحيض والدورة التناسلية إنها تساعد في الحفاظ على هذه الوظيفة طوال الحياة.

ينخفض ​​هرمون التستوستيرون بشكل طبيعي مع تقدم الرجال في العمر ، بينما يزيد هرمون الاستروجين. هذا لا يثير الكثير من القلق ما لم تكن مستويات هرمون الاستروجين مرتفعة بشكل غير طبيعي هذا يمكن أن يكون عامل خطر لحالات مثل مرض السكري وأشكال معينة من السرطان.

ما هي مستويات الاستروجين الطبيعية لدى الرجال؟
 

هناك نوعان رئيسيان من هرمون الاستروجين عند الرجال هما استرون واستراديول، أعراض ارتفاع مستويات الاستروجين لدى الرجال

فيما يلي بعض الأعراض الرئيسية لمستويات هرمون الاستروجين عالية في الرجال:

العقم
 

 الاستروجين هو أحد الهرمونات التي يستخدمها الجسم لإنتاج الحيوانات المنوية. يمكن لمستويات عالية من الاستروجين أن تبطئ إنتاج الحيوانات المنوية وتجعل من الصعب إنشاء الحيوانات المنوية صحية.

التثدي

 

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 زيادة هرمون الاستروجين يمكن أن يسبب أنسجة الثدي أكثر لتطوير من المعتاد يمكن أن تؤدي المستويات العالية إلى تطور حالة تسمى التثدي يحدث هذا عندما تكون كمية نسيج دهون الثدي مرتفعة بشكل غير طبيعي.

تباطؤ النمو
 

 الكثير من الاستروجين يمكن أن يؤدي إلى قصر القامة أو تأخر البلوغ لدى الأولاد.

الأعراض الأخرى المحتملة لانخفاض هرمون الاستروجين والتي قد تحدث مع اختلالات هرمونية أخرى تشمل:

شعور بالارهاق.

فقدان الشعر في جميع أنحاء الجسم.

تقلص كتلة العضلات

فقدان كثافة العظام.

هبات ساخنة.

تواجه مشكلة في التركيز.

أسباب ارتفاع هرمون الاستروجين عند الرجال
 

يمكن أن ينتج الجسم الكثير من الاستروجين بمفرده أو بالإضافة إلى انخفاض مستويات هرمون تستوستيرون بعض الأدوية والمواد التي يمكن أن ترفع مستويات هرمون الاستروجين وهى :

بعض المضادات الحيوية، الأعشاب أو المواد الطبيعية الأخرى ، مثل الجنكة أو الجينسنج، الفينوثيازين دواء يستخدم لعلاج الأمراض العقلية، يتم تمرير الاستروجين العالي أيضًا عبر الجينات، وبعض الحالات الصحية يمكن أن ترفع مستويات هرمون الاستروجين مثل الضغط العصبى، زيادة الوزن أو السمنة،

بعض الاورام، الأمراض التي تصيب الكبد، الحالات التي تؤثر على أرصدة الهرمونات، مثل قصور الغدد التناسلية.

 

 


هرمونات

هرمونات الذكوره

هرمون الاستروجين

اضرار زياده هرمون الاستروجين

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